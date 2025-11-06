lifebox'tan kasım ayına özel yüzde 90 indirim kampanyası

Türkiye'nin bulut depolama platformu lifebox, özel bir kampanya sunuyor. 1-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile yeni kullanıcılar, 250 GB'lık bulut depolama alanına ilk 3 ay boyunca, %90 indirimle, ayda sadece 5 TL'ye sahip olabiliyor.

lifebox, kasım ayına özel kampanyasıyla kullanıcılarına büyük bir fiyat avantajı sağlıyor. Yeni kullanıcılar, 250 GB'lık yüksek kapasiteli bulut depolama hizmetine ilk 3 ay boyunca aylık 49,99 TL yerine yalnızca 5 TL'ye sahip olabiliyor.

lifebox, on binlerce fotoğraf ve videoyu kullanıcı dostu arayüzü ve gelişmiş güvenlik altyapısı ile hızlı ve kolay bir şekilde saklamaya olanak tanıyor.

1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında sürecek olan bu kampanya; lifebox mobil uygulamaları (App Store, Google Play), mylifebox.com ve turkcell.com.tr üzerinden yapılacak yeni aboneliklerde geçerli olacak.

TURKCELL'E ÖZEL İNTERNET AVANTAJI

lifebox, Turkcell abonelerine ayrıca özel bir fayda da sağlıyor. Ücretli lifebox paketine sahip Turkcell kullanıcıları, mobil internet kotalarından düşmeden uygulama içinde fotoğraf, video ve rehber yedeklemeleri gerçekleştirebiliyor. Bu sayede Turkcell'liler, mobil veri endişesi olmadan, otomatik yedeklemelerini açarak diledikleri an yedekleme yapabiliyor.