Limanlarda elleçlenen yük ve konteyner miktarı arttı

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Denizcilik Genel Müdürlüğünün ocak-ağustos dönemine ilişkin denizcilik istatistiklerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye'yi önemli bir liman merkezi haline getirdiklerine işaret eden Uraloğlu, dünyadaki deniz ticaretinden daha fazla pay almak için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Uraloğlu, denizlerden sağlanan imkanların artırılması, kaynakların ekonomiye kazandırılması için gerekli yatırımların yapıldığına dikkati çekerek, "Bu yılın ağustos ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 42 milyon 789 bin 708 ton olarak gerçekleşti. 2024 yılının ocak-ağustos döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 356 milyon 112 bin 778 tona ulaştı." ifadesini kullandı.

Ağustosta limanlardan yurt dışı limanlara giden yük miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalışla 11 milyon 604 bin 33 ton olarak gerçekleştiğini bildiren Uraloğlu, yurt dışı limanlardan Türkiye'ye gelen yük miktarının ise yıllık bazda yüzde 8,4 azalışla 19 milyon 870 bin 521 tona düştüğünü aktardı.

Uraloğlu, ağustosta yurt dışı yük taşımalarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 düşüşle 31 milyon 474 bin 554 tona gerilediğine işaret etti.

- EN FAZLA YÜK 6 MİLYON 894 BİN 536 TONLA KOCAELİ'DE ELLEÇLENDİ



Ağustosta en fazla yük elleçlemesinin 6 milyon 894 bin 536 tonla Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, burayı 6 milyon 732 bin 894 tonla Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 560 bin 775 tonla İskenderun Bölge Liman Başkanlığının takip ettiği bilgisini verdi.

Uraloğlu, aynı dönemde limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 5 milyon 673 bin 127 ton olduğunu belirterek, kabotajda taşınan yük miktarının ise 5 milyon 651 bin 27 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

- EN FAZLA ARTIŞ BUĞDAY VE MAHLUT ELLEÇLEMESİNDE



Taşınan yük cinsleri bazında ağustosta bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin buğday ve mahlut olduğunun altını çizen Uraloğlu, limanlardan 527 bin 235 ton buğday ve mahlut yük elleçlemesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Uraloğlu, bu dönemde portland çimentonun 738 bin 45 tonla limanlardan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi olduğuna değinerek, bunu klinker ve motorin yük cinslerinin takip ettiğini belirtti.

Ham petrol yük cinsinin yurt dışından Türkiye'ye gelen gemilerde en fazla taşınanlar arasında ilk sırada yer aldığını da vurgulayan Uraloğlu, bunu sırasıyla, briketlenmemiş taş kömürü ve hurda demir yük cinslerinin izlediğini ifade etti.

- EN FAZLA YÜK TAŞIMASI İTALYA'YA YAPILDI



Bakan Uraloğlu, ağustosta limanlardan deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya yapıldığına da işaret ederek, bunu ABD ve Mısır'a yapılan taşımaların takip ettiğini belirtti.

Deniz yolu ile limanlara gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Ağustosta limanlarda elleçlenen 31 milyon 474 bin 554 ton yurt dışı yükün yüzde 8'i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Bu dönemde Türk bayraklı gemilerle taşınan yurt dışı yük miktarı 2 milyon 462 bin 885 tonla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yurt dışı yük miktarı ise 29 milyon 11 bin 669 tonla yıllık bazda yüzde 6,4 azaldı."

Uraloğlu, ağustosta limanlarda elleçlenen konteyner miktarının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artışla 1 milyon 179 bin 563 TEU'ya ulaştığını belirterek, "Yılın 8 ayında limanlardan elleçlenen konteyner miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artışla 9 milyon 61 bin 518 TEU oldu." ifadelerini kullandı.