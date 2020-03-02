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Ekonomi

Lise stajyer maaşı 2020 ne kadar oldu? 2020 stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

Lise stajyer maaşı 2020 ne kadar oldu? 2020 stajyer maaşı nasıl hesaplanır? sorularının yanıtları tüm stajyerler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Meslek Lisesi öğrencileri okudukları bölüm ile ilgili pratik kazanmak ve yetişmiş iş gücüne katkıda bulunmak amacıyla lise 3. ve lise 4. sınıfa geldiklerinde staj yapıyorlar. 2020 yılı asgari ücretin belli olmasıyla birlikte lise stajyerlerinin de maaşları belirlenmiş oldu. Staj yapan öğrencilere 2019 yılı sonuna kadar en az 549 TL ücret ödendi. 2020 asgari ücreti AGİ dahil 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Lise stajyer maaşına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

02 Mart 2020 Pazartesi  11:58 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 11:58

Meslek Lisesi öğrencileri okudukları bölüm ile ilgili pratik kazanmak ve yetişmiş iş gücüne katkıda bulunmak amacıyla lise 3. ve lise 4. sınıfa geldiklerinde staj yapıyorlar. Asgari ücretin net 2 bin 324 lira olmasının ardından stajyer maaşlarında da artış oldu. Peki, lise stajyer maaşı 2020 ne kadar oldu? 2020 stajyer maaşı nasıl hesaplanır? Staj yapan öğrencilere 2019 yılı sonuna kadar en az 549 TL ücret ödendi. 2020 asgari ücreti AGİ dahil 2 bin 324 lira olarak belirlendi. AGİ miktarı ise 220 lira oldu. Lise stajyer maaşı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

LİSE STAJYER MAAŞI 2020 NE KADAR OLDU?

Staj yapan öğrencilere 2019 yılı sonuna kadar en az 549 TL ücret ödendi. 2020 asgari ücreti AGİ dahil 2 bin 324 lira olarak belirlendi. AGİ miktarı ise 220 lira oldu. Bu durumda 2020 asgari ücretinden AGİ miktarı çıkarıldığında elde edilen rakamın yüzde 30'u olan 631 lira bu seneki minimum stajyer maaşı oluyor.

2020 STAJYER MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında işletmelere stajyer desteği verileceğinden stajyer ücretleri asgari ücretin net tutarının yüzde 30'u şeklinde ödenecek.

STAJYER MAAŞLARI AYIN KAÇINDA YATAR?

Devlet kurumlarında staj yapanlara genellikle her ayın 15’i ile 20’si arasında maaş ödemesi yapılır. Özel sektörde ise genel de her ayın 10’una kadar stajyer maaşları yatar.

STAJYER MAAŞLARINA DEVLET DE KATKI SAĞLIYOR

Çırak ve stajyerlere ödenen ücretlerin bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. İlk defa 2016 yılında başlayan bu uygulama, 2020-2021 eğitim öğretim yılına kadar devam edecek.

Bu kapsamda 2019 yılında, mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenci başına, 20’den az personel çalıştıran işletmelere 366 TL; 20 ve daha fazla personel çalıştıran işletmelere 183 TL devlet katkısı sağlanıyor. Stajyer çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı yapılmıyor.

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