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Ekonomi

Liste güncellendi... Vatandaşa dana kıyma diye bakın ne yedirmişler?

Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Listeye yapılan eklemeye göre, dana kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 16:16 - Güncelleme:
Liste güncellendi... Vatandaşa dana kıyma diye bakın ne yedirmişler?
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 181'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 880'e yükseldi.

Listede bulunan ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.

Listeye yapılan eklemeye göre, dana kıymada tek tırnaklı eti, bitki karışımlı çikolatada ilaç etken maddesi tespit edilirken, geleneksel tereyağında bitkisel yağ, sumakta gıda boyası ve baklavada yer fıstığı bulundu.

Bakanlık markaları tek tek ifşa etti

Sucuk diye bakın ne yedirmişler?

Kıyma dışında her şey çıktı
  • Taklit-tağşiş
  • sağlık tehlikesi
  • gıda güvenliği

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