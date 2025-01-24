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Ekonomi

Listeye yeni ürünler eklendi! Kağıt kebabında kanatlı eti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

AA24 Ocak 2025 Cuma 12:48 - Güncelleme:
Listeye yeni ürünler eklendi! Kağıt kebabında kanatlı eti
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Bakanlık, bu kapsamda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 188'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 950'ye yükseldi.

Listedeki ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.

Listeye yeni eklenen kağıt kebabı ile dana sucuk ve kıymada kanatlı eti, kekikte yabancı madde, bitkisel karışım sıvı yağda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, taze çeşnili eritme peynirinde "natamisin" ve bitkisel karışımlı macunda ilaç etken maddesi tespit edildi.

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