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Ekonomi

Litresi tam 10 milyon dolar! 270 tane canlı olarak ele geçirildi

Şanlıurfa'da durdurulan bir araçta yapılan aramada akrep zehrinde kullanılmak üzere doğadan izinsiz olarak toplanan 270 canlı akrep ele geçirildi. Akreplerden elde edilen bir gram akrep zehrinin 10 bin dolardan, dünya piyasasında ise 1 litre akrep zehrinin 10 milyon dolara satıldığı belirtiliyor.

DHA6 Eylül 2024 Cuma 08:15 - Güncelleme:
Litresi tam 10 milyon dolar! 270 tane canlı olarak ele geçirildi
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Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, litresi 10 milyon dolara satılan akrep zehrinde kullanılmak üzere doğadan izinsiz olarak toplanan 270 canlı akrep ele geçirildi. Araç sürücüsüne 387 bin TL idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi 'HAYDİ' ekiplerince, 'Doğal Hayatı Koruma Faaliyetleri' çerçevesinde Suriye sınırına yakın Harran'ın kırsal Damlasu Mahallesi'nde arama noktası oluşturuldu. Jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, şeffaf kap içinde doğadan izinsiz olarak toplandığı ve nakil belgesiz taşındığı tespit edilen 270 canlı akrep ele geçirildi. Akrepler, jandarma ekiplerince muhafaza altına alınarak doğaya kazandırılmak üzere Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

270 akreple yakalanan sürücü Y.Y.'ye 387 bin TL idari para cezası kesildi. Son günlerde vatandaşların geçim kapısı haline gelen akrep toplama işinde, akreplerden elde edilen bir gram akrep zehrinin 10 bin dolardan, dünya piyasasında ise 1 litre akrep zehrinin 10 milyon dolara satıldığı belirtiliyor.

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