''Litvanya'nın Türkiye ile iş birliği yapması için en doğru zaman''

Kurt, iş insanlarıyla Türkiye-Litvanya İş Konseyi olarak bu ülkeye yaptıkları ziyarete ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Litvanya'da Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliği ile Vilnius Sanayi ve Ticaret Odası gibi kurumları ziyaret eden Kurt, Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakan Yardımcısı Jovita Neliupsiene ve Litvanya İnovasyon Ajansı Uluslararası Ticareti Geliştirme Direktörü Rasa Uzdavinyte gibi isimlerle bir araya geldiklerini anlattı.

Kurt, Litvanya Sanayiciler Konfederasyonu (LPK) Başkanı Vidmantas Janulevicius'la da görüştüklerini söyledi.

Ziyaret ve görüşmelerinin oldukça verimli geçtiğine dikkati çeken Kurt, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı.

Kurt, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kapanan sınırların Litvanya'yı yeni iş ortakları aramaya yönelttiğine işaret ederek bu süreçte Türkiye'nin Litvanya'nın bölgedeki en önemli ortaklarından biri haline geldiğini dile getirdi.

- "BAYRAKTAR SİHA'SI İLİŞKİLERİ OLUMLU ETKİLEDİ"

Litvanya'da Ukrayna'ya Bayraktar TB2 SİHA alınması için yardım kampanyası başlatıldığını söyleyen Kurt, ardından Türkiye'nin Litvanya'ya SİHA hediye etmesiyle gerçekleşen sürecin de iki ülke ilişkilerini olumlu etkilediğini kaydetti.

Serdar Kurt, ilişkilerdeki yeni dönem konusunda umutlu olduğunu vurgulayarak Bayraktar TB2 konusunun iki ülkeyi birbirine yaklaştırdığını, yakın gelecekte de savunma sanayisinde yeni ortaklıklar kurulmasını umduğunu aktardı.

Temaslarında, DEİK'i ve Türkiye-Litvanya İş Konseyini tanıttıklarını anlatan Kurt, Konseyinin bölgedeki en yoğun katılımlı iş konseyi olduğunu da belirtti.

Kurt, JETCO toplantısının eylül-ekim aylarında yapılmasını öngördüğünü dile getirdi.

- "HEDEF, TİCARET HACMİNİ 1,5 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK"

Görüştükleri Litvanya iş dünyasının, savaşın ardından pek çok ham maddenin tedariki için Türkiye'nin hayati öneme sahip olduğu mesajını ilettiğini aktaran Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Litvanya'nın Türkiye ile iş birliği yapması için en doğru zaman. Türkiye, ham madde üretimi ve inşaat sektörü ile öne çıkabilir. Savunma sanayisinde de iş birliği yapılabilir. Litvanya tarafı, Türkiye'den SİHA alımını sürdürmek istiyor. Ayrıca çelik-alüminyum gibi ham madde ithal etmek için Türk üreticilerle görüşmek istiyor. Türkiye-Litvanya ilişkileri son dönemde hiç olmadığı kadar pozitif ve hareketli günler geçiriyor. Özellikle Belarus, Ukrayna ve Rusya ile yaşanan tedarik sorunları, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere sahip olan ülkemizi Litvanya için çok önemli bir pazar haline getirdi. 2022 yılının ocak-mayıs dönemi dış ticaret verileri de zaten bunu doğrular nitelikte.

Yılın 5 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80'lik artışla 200 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık, yıl sonu hedefimiz ise 450-500 milyon dolarlık bir ihracat rakamı yakalamak. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi de geçen sene rekor kırıp 1 milyar dolar seviyesine gelmişti, amacımız bu seviyeyi bu sene 1,5 milyar dolarlara çıkarmak."

DEİK Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanı Kurt, Ticaret Bakanlığının da desteğiyle Konsey'in, Türk firmalarının Litvanya pazarına girmesi için ellerinden gelen desteği sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle bu bölgeye düzenlenen iş insanı heyetleri sayısının artırılması, bölgeden gelebilecek taleplerin karşılanması noktasında DEİK Türkiye-Litvanya İş Konseyinin Vilnius Büyükelçiliğimiz ve Vilnius Ticaret Müşavirliğimiz ile iş birliği içinde hareket ediyoruz. Bu pozitif hava, turizm rakamlarına ve özellikle inşaat sektöründeki firmalarımızın bu bölgedeki faaliyetlerine olumlu şekilde yansıyacaktır."