Lojistik devi Türkiye'yi stratejik üs olarak görüyor

Senger-Weiss, AA muhabirine, 500 yılı aşkın süredir lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketi olduklarını söyledi.

Geçen yıl 2,71 milyar avro ciroya ulaştıklarını ve yatırımlarını önemli ölçüde artırdıklarını dile getiren Senger-Weiss, kara, hava ve deniz taşımacılığı ile depolama alanlarında müşterilerine hizmet verdiklerini aktardı.

Senger-Weiss, organik büyümeyle, özellikle Orta Koridor ülkeleri başta olmak üzere, küresel erişimlerini genişlettiklerini kaydetti.

Türkiye'de 20 yıl önce yerel ortaklarla faaliyete başladıklarını ve yaklaşık 12 yıldır kendi şubeleri ve lojistik çözümleriyle Türk pazarında temsil edildiklerini vurgulayan Senger-Weiss, Türkiye'nin bölgedeki ve Asya'daki faaliyetleri için önemli bir merkez haline geldiğini anlattı.

Senger-Weiss, geçen ay İstanbul'da gümrük ve depo lojistiği alanında hizmet veren Sienzi Lojistik'in çoğunluk hisselerini satın aldıklarını ifade ederek, Türkiye'deki depo ve gümrükleme tesislerine yaptıkları yatırımlarla bir sonraki aşamaya ulaştıklarını vurguladı.

Son yıllarda Türkiye'nin altyapısını önemli ölçüde güçlendirdiğini belirten Senger-Weiss, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye sık sık gidiyorum. Türkiye'de ilk dikkatinizi çeken şey havaalanı. Gerçekten harika bir yatırım, bölgenin ve tüm Avrupa'nın önde gelen havaalanlarından biri. Ayrıca Türkiye, işimiz için önemli olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi önemli bir kara yolu altyapısına da sahip. İstanbul'un doğu ile batı arasında bir lojistik merkezi haline gelmesine büyük önem veriyoruz. İstanbul, gelişimimiz için yararlanabileceğimiz mükemmel konuma sahip. Türkiye, stratejik konumu, ticaret ve lojistik konusunda bilgili yetenekli insanları ve dinamik genç nüfusu ile üzerine inşa edilebilecek ilgi çekici müşteri tabanına sahip. Türkiye'de çalışmaktan çok memnunum."

Türkiye üzerinden Avrupa'nın diğer ülkelerine uzanan Orta Koridor hakkında da değerlendirmede bulunan Senger-Weiss, "Orta Koridor çok iyi gelişiyor ve Orta Asya'ya ulaşım için çok önemli bir güzergah olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- "TEDARİK ZİNCİRLERİ İSTİKRARSIZ"

Küresel tedarik zincirindeki aksaklıkların günlük olarak yönetilmesi gereken bir durum haline geldiğini belirten Senger-Weiss, "Tedarik zincirleri istikrarsız hale geldi. Bu istikrarsızlık şirketler ve iş dünyasında da değişkenlikler yaratıyor." dedi.

Türkiye'nin Orta Doğu'da barışın sağlanmasındaki rolüne dikkati çeken Senger-Weiss, bunun kuzeyde ve güneyde iş yapan Gebrüder Weiss gibi şirketleri de destekleyeceğini belirtti.

Senger-Weiss, yapay zeka ve dijitalleşmenin şirketlerin gelişimine katkı sağladığına vurgu yaparak, "Bu yüzden yapay zekayı kullanıyoruz. Ancak bu, gelecekte iş yapma şeklimizi tamamen değiştirmeyecek." ifadelerini kullandı.

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Senger-Weiss, "Bence en önemli şey, önce iyi bir eğitim almak, sonra da kendi hayatınızın sorumluluğunu üstlenmektir. Devlete ve ailenize fazla bağımlı olmayın. Yeteneklerinizin farkında olun, bunları kullanın ve bol bol deneyim kazanın. Bu, gelecekteki hayatınızda başarınızın temelini oluşturacaktır." şeklinde konuştu.

Bu arada, Avrupa, Kuzey Amerika, Okyanusya ve Asya'da faaliyet gösteren Gebrüder Weiss'in yaklaşık 9 bin çalışanı bulunuyor.