Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de yapımı devam eden İyidere Lojistik Limanı'nı yerinde inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, Doğu Karadeniz'in ticaret potansiyelini artıracak Rize İyidere Lojistik Limanı'na giderek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Bakan Uraloğlu, limanın bölgesel kalkınmaya katkı sunacağını belirterek, Karadeniz'de büyük tonajlı gemilere hizmet verecek modern bir üs inşa ettiklerini bildirdi.

Rize İyidere Lojistik Limanı'nın Rize şehir merkezine 20, Trabzon şehir merkezine ise 50 kilometre mesafede bulunduğu bilgisini veren Uraloğlu, "Liman, Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak. Karadeniz ve Doğu Anadolu'dan gelen ticari yükleri Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere ve bu ülkeler aracılığıyla Avrupa'ya taşımayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN STRATEJİK KONUMUNU DA GÜÇLENDİRECEK"

Bakan Uraloğlu, limana gelen yüklerin Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin güzergahındaki kara yolu bağlantısıyla Kalkınma Yolu'na da bağlanacağına dikkati çekerek, "Bu sayede uluslararası ticaret yollarına bağlantısıyla Türkiye'nin stratejik konumunu da güçlendirecek. Liman, faaliyete geçtiğinde İran'ın kuzey eyaletlerinin Dubai limanlarını kullanarak yaptığı 25 milyar dolarlık ithalatını 30 günden 15 güne indiren bir alternatif olarak hizmet edecek. Bu özelliğiyle bölgenin ve Türkiye'nin deniz ticaretinden aldığı paya büyük katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Limanın yapımını 2026'nın üçüncü çeyreğinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Limanın ana mendireği 2 bin 950 metre, tali mendireği ise 395 metre uzunluğunda olacak. 140 metresi Ro-Ro rıhtımı olmak üzere 2,2 kilometre uzunluğunda da rıhtım inşa ediyoruz. Limanımız yıllık 100 bin araçlık Ro-Ro faaliyetleri ve 100 bin TEU konteyner elleçleme kapasitesiyle denizlerimizdeki taşımacılık potansiyelimizi artıracak."