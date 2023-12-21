Lojistik merkezlere yeni kriterler geliyor! Bakan Uraloğlu detayları paylaştı

Uraloğlu, AA muhabirine, Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarınca hazırlanan "Lojistik Merkezler Hakkında Yönetmelik Taslağı"na ilişkin bilgi verdi.

Taslakla ülke sınırları içinde mevcut ve yeni kurulacak lojistik merkezlerin yer seçimi, projelendirilmesi, yapımı, yetkilendirilmesi ve işletilmesinde uygulanacak usul ve esasların düzenlendiğini ifade eden Uraloğlu, "Lojistik merkezlerin yer, kapasite ve benzeri niteliklerini Bakanlıkça hazırlanan Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında belirleyerek izin vermek, gerekli arazi tahsisiyle altyapıların kurulması hususunda ilgili kuruluşları koordine etmek, uygulamasını takip etmek, denetlemek Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce yapılacak." diye konuştu.

Uraloğlu, lojistik merkezlerin planlanarak inşası için gerekli çalışmaları Lojistik Koordinasyon İcra Kurulunun yürüteceğini, TCDD'nin yapacağı lojistik merkezlere özel sektörün katılımını sağlamak ve ortaklık tesis etme hususunda da TCDD'nin yetkili olduğunu dile getirdi.

Lojistik merkezlere ilişkin proje ve şartnamelerin mevzuata uygun hazırlanması, gerekli izinlerin temini, düzenlenecek protokol hükümlerinin ve taahhütlerin takibi işlerinden lojistik merkezi kurucusunun sorumlu olacağına işaret eden Uraloğlu, "Kurucu, lojistik merkezlerini işletebilecek, kiralayabilecek veya devredebilecek. Gerekli ruhsat ve işletme dönemi boyunca düzenlenmiş protokol ve işletme izin belgesi hükümlerini teminde sorumluluk lojistik merkezi işletmecisinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- LOJİSTİK MERKEZLERİN YER SEÇİMİ

Uraloğlu, bir alanın lojistik merkez olarak belirlenebilmesi için, burasının Türkiye'nin iç ve dış ticaret stratejisi ile politikalarına hizmet etmesi gerektiğini anlattı.

Merkezin kara yolu bağlantısına ilaveten diğer taşıma türlerinden en az birine azami 30 kilometrelik mesafede bağlantı imkanının olması gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Lojistik merkezler, genişleme alanı hariç asgari 500 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Merkez, trafik yoğunluğu olan kara ya da demir yolu üzerinde bulunmayacak. Hazırladığımız düzenleme kapsamında kurulacak lojistik merkezin, en yakın lojistik merkezle arasında asgari 50 kilometre kara yolu mesafesi bulunacak. Merkezlerin imar planlarında, sit alanı, yerleşim yeri ve tarım arazisi olarak gösterilen yerler bulunmaması gerekecek."

Uraloğlu, lojistik merkezlerin 7 gün 24 saat çalışma esasına göre işletileceğini, buralardaki faaliyetlerin, ekonomik, emniyetli, kaliteli, serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılacağını dile getirdi.

Lojistik merkezlerin işletmecilerinin, alt ve üstyapı tesislerini kurmak, kurdurmak, yapıyla tesisleri korumak, giriş ile çıkışları kontrollü izleyerek güvenliği sağlamakla sorumlu olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Ayrıca işletmeciler, kullanıcıların sınai, ticari ve faaliyet kayıtlarının tutulmasını sağlamakla ve faaliyet ruhsatında belirtilen alanlarda faaliyet göstermesinden yükümlü olacak." dedi.

- KURULUŞ İZNİ LOJİSTİK KOORDİNASYON KURULUNCA VERİLECEK

Uraloğlu, Lojistik Koordinasyon Kurulunca kuruluş izni verilen lojistik merkezlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ilan edileceğini, ilana ilişkin iş ve işlemlerin ise Kurul sekretaryasınca yürütüleceğini bildirdi.

Çalışmaları yapılan lojistik merkezlere ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İzmit Köseköy, Eskişehir Hasanbey, Uşak, İstanbul Halkalı, Denizli Kaklık, Balıkesir Gökköy, Erzurum Palandöken, Kahramanmaraş Türkoğlu, Samsun Gelemen, Konya Kayacık, Mersin Yenice ve Kars lojistik merkezleri Türkiye'de işletmeye açılan merkezler. Öte yandan, İzmir Kemalpaşa, Sivas, Kayseri Boğazköprü, Rize İyidere merkezlerinin yapımları devam ediyor. Bunların yanı sıra Bilecik Bozüyük Lojistik Merkezi'nin projesi tamamlandı. Ayrıca, İzmir Çandarlı, İstanbul Yeşilbayır, Zonguldak Filyos, Mardin, Habur lojistik merkezleri etüt ve planlama aşamasında, Tekirdağ Çerkezköy Lojistik Merkezi'nin ihale aşaması sürüyor. Kuracağımız yeni merkezlerle coğrafi stratejik avantajlarımızı sonuna kadar kullanacağız. Türkiye'nin her bölgesinde yatırım planı dahilinde, entegre bir ulaştırma altyapısını kurarak, güçlendireceğiz. Böylece ihracat hız kazanırken lojistik sektörü ilave taşıma kapasitesine kavuşacak."