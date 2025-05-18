Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası enerji ve güvenlik alanlarında kriz yaşayan Avrupa Birliği (AB), Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesiyle de zorlu bir süreçten geçiyor.

ABD-Çin ticaret savaşı ve Çin'in küresel rekabette artan ağırlığı da AB için yeni denge arayışlarını beraberinde getiriyor.

Bu süreçte AB tedarik güvenliğini sağlayacak istikrarlı ve yakın ortaklara yönelirken, Türkiye de Orta Koridor üzerindeki jeopolitik konumu, ulaştırma altyapısı ve sanayi kabiliyetiyle öne çıkan bir seçenek haline geliyor.

Küresel düzenden bölgesel işbirliklerine geçişin hız kazandığı yeni jeopolitik ortamda, AB ile Türkiye arasında derinleşebilecek entegrasyonun, Türkiye açısından özellikle lojistik sektöründe stratejik fırsatlara kapı aralayabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, uzun süredir güncellenmesi gündemde olan Gümrük Birliği'nin yeniden masaya gelmesi ve 6 yıl aradan sonra yapılan AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu'nun, Türk lojistik sektörü için yeni açılımlar doğurabileceği gibi hizmet ihracatı alanında da ileri düzey imtiyazlar sağlayabileceğini öngörüyor.

"GLOBAL ANLAYIŞ BÖLGESEL ANLAYIŞA DOĞRU GİDECEK GİBİ DURUYOR"

Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, küresel ekonomilerin tarife savaşları, bölgesel çekişmeler ve resesyon endişeleriyle mücadele ettiği bugünlerde Türkiye'nin AB ile derinleşen işbirliğinin lojistik sektörü açısından taşıdığı fırsatlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın ikinci kez ABD Başkanlığı görevine gelmesinden sonra küresel dengelerin tamamen değiştiğini vurgulayan Dinçer, şöyle konuştu:

"Pek çok uzmanın da belirttiği gibi Türkiye'nin önünde bir fırsat var. Global anlayış bölgesel anlayışa doğru gidecek gibi duruyor. Hangi bölgeler olacağını bilmiyoruz ama bu bölünme gerçekleşirken işler çok değişecek. Avrupa'nın Türkiye'ye, madeni, üretimi, insanı ve pek çok kaynağından dolayı yaklaşmasını gerektirecek bir gidiş var gibi. Biz de Avrupa'ya yatırım yapan bir lojistik firması olduğumuzdan bu durumu kendi stratejilerimiz içinde de görmeye ve netleştirmeye çalışıyoruz."

Dinçer, Türkiye ve AB arasındaki entegrasyonun kaçınılmaz olduğunu savunarak, "AB ile entegrasyon, Gümrük Birliği ya da başka bir şekilde sağlanmalı. Avrupa, Türkiye ile bir şekilde entegrasyonu sağlamak zorunda. Yeni gelişmelerle birlikte daha da mecburiyet getiriyor bu durum." değerlendirmesinde bulundu.

Lojistik sektörünün bu süreçte rekabet avantajı kazanabileceğini ifade eden Dinçer, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda ilerleme sağlanmazsa elde edilecek kazanımların sınırlı kalabileceği uyarısında bulundu.

Dinçer, söz konusu sıkıntıların önüne geçebilmek için sektörü destekleyecek politikalar üretmenin ve kamu-özel sektör işbirliğin kritik önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'de özellikle hizmet lojistiği için sektörün önünü açacak teşviklerin geliştirilebileceğine dikkati çeken Dinçer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye, sektörel stratejiler geliştirebilir. Halihazırda yapılan pek çok uygulama var ancak değişen koşullar bunların tekrar gözden geçirilmesine gerekli kılabilir. Lojistik sektörüne yönelik bir teşvik veya finansman mekanizmasının oluşturulması, sektörün gelişimi ve rekabet gücünün arttırılması açısından oldukça önemli. Türkiye'nin konumu lojistik sektörü için büyük bir potansiyel taşısa da sektörel zorluklar, finansman erişimi, altyapı eksiklikleri ve teknoloji yatırımları gibi konular da göz önünde bulundurulmalıdır. Lojistik sektörüne yapılacak teşvik uygulamalarının geliştirilmesi firmaların dijital sistemler ve otomasyon teknolojileri kullanarak verimliliklerini artırmalarına yardımcı olacaktır."

"DEĞİŞEN DÜNYA ÖNÜMÜZE YENİ SEÇENEKLER GETİRİYOR"

Ticaret Bakanlığı'nın Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) desteği ve prefinansman uygulamasının olumlu olduğunu ancak küresel ölçekte yetersiz kaldığını söyleyen Dinçer, "Ancak bu teşvik uygulamaları dünyayla kıyaslanınca küçük kalıyor. Örneğin Danimarka son yıllarda 16 milyar avroluk şirket alımı yaptı. Çin'in, Amerika'nın, Hindistan'ın ve Avrupa'nın yaptıkları yanında zayıf kalıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Dinçer, her değişimin bir fırsat olduğuna dikkati çekerek, Türk halkının çok kabiliyetli bir millet olduğunu ifade etti.

Paradigma değişirken stratejilerini tekrar gözden geçirmek gerektiğini söyleyen Dinçer, "Çok uzun vadeli stratejiler artık dünyada çalışmıyor. Önce odaklanmalı, stratejimizi belirlemeli ve seçimimizi yapmalıyız. Değişen dünya önümüze yeni seçenekler getiriyor." şeklinde konuştu.

Dinçer, Avrupa'nın mevcut durumunun Türkiye için lojistikte fırsat oluşturduğunun altını çizerek, dünyada şu an gelinen durumun Türkiye ve Avrupa'nın birbiriyle daha iyi entegre olmasını gerektirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin bunu iyi kullanması gerektiğini dile getiren Dinçer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu bir şans, yeni dünya düzeni lojistik için yeni fırsat kapıları yaratıyor. Çin gibi bir gerçek var ortada, Çin pek çok sektörde atılım yapıyor, devlet ve özel sektör entegrasyonu çok iyi. Türkiye, rakibi olarak önce Çin'i öne çıkarmalı. Dünyadaki pek çok ülke için geçerli bu. Çin'in özellikle Amerika'ya satış yapamaması iyi okunmalı. Bu durum Çin'in pazar kaybetmesine ve yeni pazarlar aramasına neden olacaktır. Çok ciddi bir miktarda üretim kapasiteleri var çünkü. Avrupa'nın ve Amerika'nın sürdürdüğü stratejiler başarısız oldu. Tarife politikası da başarısız olabilir. Sonuca bakacağız, satranç oynanıyor şu an."

TÜRKİYE'DE SON 2 YILDA 4 BÜYÜK LOJİSTİK ŞİRKETİ YABANCI OYUNCALARA SATILDI

Dinçer, Türkiye'de son 2 yılda 4 büyük lojistik şirketinin yabancı oyuncalara satıldığını anımsatarak, sektörün stratejik önemine dikkati çekti.

Söz konusu satışların, ilgili firmaların kendi kendini idame ettirme ve sürdürülebilir karlılık açısından çeşitli zorluklar yaşadığına işaret ettiğini belirten Dinçer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Türkiye'nin lojistik anlamında henüz potansiyelinin altında olması, geleceğin bu anlamda daha parlak olduğu ve bu yabancı şirketlerin bu fırsatı değerlendirmek adına yatırım yaptığı da bir gerçek. Ancak ilerleyen dönemde satışların stratejik olarak iyi değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum."