Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026-2028 Dönemi Yatırım Programı hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demir yolu sektöründe çalışmaların hız kesmeden bu dönemde de devam edeceğini vurgulayan Uraloğlu, "Mersin-Gaziantep, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projelerine ilaveten ikinci hat yapımlarına, sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımlarına, iltisak hatlarına, hat kapasitesini, verimliliğini artırmaya ve raylı sistem araçlarının yerli üretimine yönelik projelere öncelik vereceğiz." diye konuştu.

"TÜRKİYE HAVACILIKTA DÜNYANIN SAYILI ÜLKELERİ ARASINDA YER ALIYOR"

Uraloğlu, deniz yolu sektöründe de çalışmaların devam ettiğini ve "mavi vatan"da ülke olarak daha güçlü olmak için yatırımları sürdüreceklerini ifade ederek, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ile Rize İyidere Lojistik Limanı'na yönelik yatırımların öncelikleri arasında olacağını, tüm limanlardaki işlemleri, maliyetleri ve bürokratik süreçleri asgari düzeye indirmeye yönelik yatırımlara ve projelere önem vereceklerini anlattı.

Havacılıkta Türkiye'nin dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Mevcut havalimanlarında uçuş güvenliğinin sürdürülebilmesini teminen pist, apron ve taksi yolu onarım ve iyileştirmeleri ile hava seyrüsefer emniyetini artırıcı projelere ağırlık vereceğiz. Sadece hava yolu değil, kara yollarında da yatırımlarımız sürecek. 12'nci Kalkınma Planı'nda belirtilen öncelikli sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda trafik akış darboğazlarının giderilmesini, varlık yönetim sisteminin geliştirilmesini ve trafik akışının ihtiyaç duyulan hizmet seviyesinde sürdürülmesini sağlayacak yatırımlar ile kara yollarında trafik güvenliği yatırımlarını önceliklendireceğiz. Ayrıca, ortalama günlük ağır taşıt trafiği 1000 aracın üzerinde olan güzergahlarda bitümlü sıcak karışım kaplama projelerine öncelik sağlayacağız."

KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER TALEBE VE YOĞUNLUĞA GÖRE DEVREYE ALINACAK

Uraloğlu, vatandaşlara hizmet yolunda ulaşımın her modunda 3 yıllık yol haritası belirlediklerine işaret ederek, bakanlık olarak özellikle metropol şehirlerde yaşayanların trafik sorununun çözümü için kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini anımsattı.

Toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemlere öncelik verileceğini ifade eden Uraloğlu, "Bunların yetersiz kaldığı güzergahlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecek. Ayrıca raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin tramvay sistemleri için asgari saatte 7 bin yolcu, hafif raylı sistemler için asgari saatte 10 bin yolcu, metro sistemleri için ise asgari saatte 15 bin yolcu düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, otoyol sektöründe yapılacak çalışmalara değinerek, tamamlanma aşamasındaki otoyol ve bağlantı yolu projeleri ile mevcut otoyol sisteminin korunmasını ve etkin kullanımını sağlayacak, üstyapı iyileştirme, trafik güvenliği, köprü ve viyadüklerin onarımına yönelik projelere önem ve öncelik verileceğini söyledi.

Lojistik yatırımlarına da ülkenin dört bir yanında devam edeceklerini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltilecek, yeni yapılacak yük ve lojistik merkezlerini yük talebinin yüksek olduğu demir yolu koridorlarında planlayacağız. Türkiye'nin lojistikte bölgesel açıdan daha etkin olması yönünde, lojistik maliyetleri ile işlem süre ve süreçlerinin azaltılmasını sağlayacak, ulaştırma türlerinin bütünleşmiş bir şekilde işletilmesini temin edecek, kombine taşımacılık uygulamalarını geliştireceğiz. Ulaştırma planlamasında kalite ve güvenliği artıracak projeler ile Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı sonuçları dikkate alınarak lojistik merkezlerin ve üslerin yapımına öncelik ve ağırlık vereceğiz."