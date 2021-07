Londra'da “The Banc” efsanesi böyle doğdu

27 Temmuz 2021 Salı 10:26 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 10:26

Binanın geçmiş sahibinden esinlenerek ona The Banc adını veren Can Topçu, "Geçmişte çok aktif olarak yer alan, bir çok dizi ve filme ev sahipliği yapan ve de on yıllar boyunca terk edilmiş bir banka binasını alıp, restore ettik. Sloganımızda; asla terk edemeyeceğiniz lezzetlerle dolu, bir mekân olarak tasarlandı." diyor.

Can Topçu; "Alelade bir görünümün dışında ve salaş bir görünümden uzak tasarlanan mekân, mesai saatlerinden, kılık kıyafete, hizmet sunumundan, lezzetlere tamamen ince bir işçilik ve düşünce ile şekillendirildi. Müşterilerimize yalnızca yemek yiyip gidecekleri bir mekândan çok daha fazlasını vaat ediyoruz. Yemeklerini yedikten sonra bir içeçek ya da nargile ile keyifle dinlenebilecekleri iki katlı salonumuzda kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyarız." şeklindeki ifadeleri ile sözlerini sürdüren Can Topçu; The Banc ile unutulmazlarınız arasında yerini almayı kısa sürede başardıklarını da sözlerine ekledi. Bunu sağlayabilmek adına restoranında her zaman kaliteli ve taze ürünleri ile balıkları ve yerli üretim etleri müşterilerinin damak zevkine uygun olarak hazırladıklarının altını çiziyor.

Can Topçu, "Personel yönü ile de dikkatleri üzerine çeken bir mekân olan The Banc, müşterilerine güler yüzlü, işinin ehli ve bilgili garsonları ile hizmet veriyoruz. Mekânlarımızın ciddiyetine ve kalitesine uygun olarak belirli bir kıyafet standardının yanı sıra belirli bir zaman sınırlaması da koyuyoruz. Daha fazla kişiye daha kaliteli hizmet sunabilmek için bir bakıma buna mecburuz" dedi.

Gerek restoran gerekse nargile salonlarında bir takım vazgeçilmez kuralları olduğunu da sözlerine ekleyen Can Topçu, Müşterileri adına her türlü rahatlığı ve konforu düşündüklerini, "The Banc'a sadece 45 saniye mesafede özel güvenli tarafından korunan bir otoparka sahip bulunuyoruz. Gerek yemek yönü ile gerekse dinlenme yönü ile müşterilerimize en iyisini sunmaktan gurur duyuyoruz." şeklindeki sözleri ile ifade ediyor.