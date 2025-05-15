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Ekonomi

Londra'da yoğun trafik! Bakan Şimşek'e EBRD toplantısında görev

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da yoğun ikili görüşme trafiği gerçekleştiriyor. Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu EBRD'nin Guvernörler Kurulu Toplantısı'na katılacak olan Şimşek burada başkan yardımcılığı görevini üstlenecek.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 08:10 - Güncelleme:
Londra'da yoğun trafik! Bakan Şimşek'e EBRD toplantısında görev
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra temasları kapsamında Birleşik Krallık Hazine Bakanı Rachel Reeves dahil olmak üzere çok sayıda mevkidaşıyla ikili görüşme trafiğine imza attı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Şimşek, Londra temaslarına devam ediyor.

Bu kapsamda dün Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yatırım Görünümü panelinde katılan Şimşek, yoğun katılımla gerçekleşen panelde Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeler ve yatırım fırsatlarını ele aldı.

Şimşek, panelin ardından bir dizi üst düzey ikili görüşme gerçekleştirdi. Bu kapsamda Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov, Mısır Planlama, Ekonomik Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Rania Al-Mashat ile ev sahibi Birleşik Krallık Hazine Bakanı Rachel Reeves ile bir araya geldi.

Görüşmelerde ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaretin derinleştirilmesi ve sektörel işbirliği olanakları değerlendirildi.

Bakan Şimşek ayrıca, EBRD ile Avrupa Yatırım Bankasının (EIB) üst düzey yöneticileriyle de görüştü.

- GUVERNÖRLER KURULU TOPLANTISI'NDA BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİ

Bakan Şimşek'in Londra'daki programı bugün de devam edecek.

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu EBRD'nin Guvernörler Kurulu Toplantısı'na katılacak olan Şimşek, burada başkan yardımcılığı görevini üstlenecek.

Toplantıda, bankanın 2026–2030 Strateji ve Sermaye Çerçevesi'nin onaylanması ve Sahra Altı Afrika'ya yönelik genişleme kapsamında yeni ülkelerin kredi kullanıcısı olarak kabul edilmesi bekleniyor.

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