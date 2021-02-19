AA 19 Şubat 2021 Cuma 11:12 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 11:12

Birleşik Krallık Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin, İngiliz yatırımcıların, dirençli ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü ve iş yapma kolaylığı gibi nedenlerden dolayı Türkiye'de önemli bir yatırım potansiyeli gördüğünü bildirdi.

Lord Janvrin, AA muhabirine, İngiltere ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğinin iki ülkeye faydalarına, İngiliz yatırımcıların beklentilerine ve iki ülkenin potansiyeline ilişkin değerlendirmede bulundu.

Birleşik Krallık'ın Türkiye'de en çok yatırım yapan ülkeler arasında yer aldığını belirten Lord Janvrin, "Birleşik Krallık'ın Türkiye'de birçok sektörde 11 milyar sterlinlik doğrudan yabancı yatırımı bulunuyor. Türk tüketiciler, günlük yaşantılarında Vodafone'un telekomünikasyon servislerinden, AstraZeneca ve GlaxoSmithKline'ın birinci kalite medikal teknolojilerinden, BP ve Shell gibi şirketlerin ekonomik aktivitelere enerji sağlayan enerji şirketlerinden faydalanıyor." dedi.

Ülkesindeki yatırımcıların Türkiye'ye bakışına değinen Lord Janvrin, "Britanyalı yatırımcılar, dirençli ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, iş yapma kolaylığı ve jeostratejik konumu nedeniyle Türkiye'de önemli bir yatırım potansiyeli görüyor." diye konuştu.

İki ülke arasında daha fazla yatırım için fırsatlar bulunduğunu ancak bunun için doğru ortama ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Lord Janvrin, yabancı yatırımcıların yatırımlarını küresel olarak nereye yerleştireceklerine karar verirken, siyasi ve ekonomik istikrarın yanı sıra düzenleyici ortamın öngörülebilirliğine de değer verdiğini söyledi.

- "BİRLEŞİK KRALLIK BAZI ALANLARDA TEDARİK ZİNCİRİNİ ÇEŞİTLENDİRİYOR"

Lord Janvrin, Birleşik Krallık'ın yeni dönemde Türkiye'den beklentilere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Yatırımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından ticarete hızla devam etme ve Türk ortaklar bulma arzusunda olduğunu bildiren Lord Janvrin, şöyle devam etti:

"Birleşik Krallık, salgından çıkardığı derslerle birlikte bazı alanlarda tedarik zincirini çeşitlendiriyor. Yeni ilişkiler ve ortaklıklar kurmak için bir fırsat var. Önümüzdeki yıllarda daha hırslı ve genişletilmiş ikinci aşama Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) doğru ilerlerken, mevcut Avrupa Birliği (AB)-Türkiye düzenlemelerinin kapsamadığı hizmet, teknoloji ve tarım gibi alanlardan yararlanarak ilişkimizi tam potansiyeline ulaştırmanın yollarını bulabileceğimizi umuyorum."

Lord Janvrin, iki ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına ve güçlü yönlerine uyarlanmış modern ve kapsamlı bir STA'nın inşa edilme fırsatı bulduğunu da dile getirdi.

- TÜRKİYE'NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE YATIRIM ÇAĞRISI

İki ülke yatırımcılarının imalat, otomotiv, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda yakın iş birliği içinde olduğuna işaret eden Lord Janvrin, "Ancak daha da hırslı olmalıyız. Küreselleşme yeni bir döneme girdi ve önceden uluslararası ticareti sınırlandıran mesafeler ortadan kalkıyor. Dijital ekonomi, küresel ticaret ve yatırımlardan giderek daha fazla pay alıyor. Hem İngiltere hem Türkiye, ekonomilerinin geleceğe hazır olmasını istiyor ve bu Türkiye'nin dijital dönüşümüne birlikte yatırım yaparak sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de düşük karbonlu enerji çözümleri ve yenilenebilir teknolojiler alanında yapılması gereken önemli yatırımlar bulunduğunu söyleyen Lord Janvrin, "Vatandaşların yaşamını iyileştiren ve çevresel etkiyi azaltan akıllı şehir teknolojileri, kentsel hareketlilik ve dijital sağlık alanlarında önemli yatırım fırsatları görüyorum." dedi.

Lord Janvrin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülkelere salgın sonrası daha temiz ve yeşil bir ekonomi inşa etme çağrısında bulunduğunu, "Yeşil Sanayi Devrimi"nden söz ettiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"İngiltere, bunu nasıl başaracağına dair 10 maddelik bir plan hazırladı. Başbakan'ın Ticaret Elçisi olarak, bu hedefler doğrultusunda yatırım ve ticareti desteklemeye çalışacağım. Bu, hidrojen ve temiz enerjiden elektrikli araçlara ve daha enerji verimli evlere kadar alanları kapsayacak. Türkiye bu alanlarda iyi ilerleme kaydetti. Düşük karbon ekonomilerimizi şekillendirirken ticari iş birliğimizi geliştirme ve en iyi uygulamaları paylaşma fırsatımız bulunuyor."

- TÜRK ŞİRKETLERE YÜZDE SIFIR TARİFE UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Lord Janvrin, Türkiye ile İngiltere arasında Aralık 2020'de imzalanan STA'nın, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonraki en önemli ticaret anlaşması olduğunu, İngiltere'nin ise Brexit'ten sonra imzaladığı ilk ticaret anlaşması niteliğini taşıdığını belirterek, otomotiv ve tekstil gibi kilit sektörlerde faaliyet gösteren Türk işletmelere yüzde sıfır tarife uygulamasının süreceğini dile getirdi.

Dünya Ticaret Örgütünün çamaşır makinesi ve televizyon ithalatı için öngördüğü yüzde 2 ve 14'lük tarifelerin de Türk ihracatçılar için Britanya'ya ithalatta yüzde sıfır olarak devam edeceği bilgisini veren Lord Janvrin, şunları kaydetti:

"İkili ticaretimiz son 10 yıl içinde neredeyse yüzde 70 büyüyerek 2019'da 19 milyar sterlinle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Pandeminin ekonomik sonuçları, bu rakamları biraz düşürmüş olsa da ticaretimizin büyük bir kısmı direnç gösterdi ve küresel krizden çıktığımızda, bu olumlu ilerlemenin devam edeceği konusunda iyimseriz."

Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki STA'nın, salgın koşullarının ardından güçlü bir iyileşme ortamı sunacağını vurgulayan Lord Janvrin, "Anlaşma, Birleşik Krallık'ı dinamik ekonomilerle yapılan modern anlaşmalar ağının merkezine yerleştirme planımızın bir parçası olarak, yakın gelecekte Türkiye ile yapmak istediğimiz yeni ve daha iddialı bir anlaşmanın da yolunu açıyor." dedi.