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Ekonomi

LPG'de ithalat azaldı

Türkiye'nin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,22 azalarak 375 bin 52 ton oldu.

AA29 Ekim 2024 Salı 09:11 - Güncelleme:
LPG'de ithalat azaldı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ağustosa ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, ağustosta rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince Cezayir, ABD, Rusya, Nijerya, Senegal, Kazakistan, Gürcistan ve BAE'den ithalat yapıldı.

LPG ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,22 azalarak 375 bin 52 tona düştü.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 142,3 artarak 45 bin 957 ton oldu.

İhracat, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, BAE, Lübnan, Yunanistan, Almanya, Şeyseller, İsviçre, Danimarka ve Türkiye serbest bölge olmak üzere 11 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 14,2 azalarak 82 bin 864 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yapılan LPG satışı, yaklaşık 386 bin 667 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 83,75 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,81 ile tüplü LPG ve yüzde 2,45 ile dökme LPG satışları izledi.

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