İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2023 Pazartesi / 13 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1982
  • EURO
    20,7876
  • ALTIN
    1206.66
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Ekonomi

LPG'ye büyük indirim

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin, motorin ve LPG fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. LPG'ye gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 12 kuruşluk indirim yapılacak.

3 Nisan 2023 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
LPG'ye büyük indirim
ABONE OL

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takibe devam ediyor.

Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim bekleniyor.

Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 83,86 DOLAR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,86 dolardan işlem görüyor.

Cuma gününü 79,89 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,97 artışla 83,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,30 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararının ardından artan arz endişeleri etkili oldu.

Dün Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde, Suudi Arabistan'ın, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı aldığı belirtildi.

Gönüllü olarak yapılacak bu kesintinin, Kasım 2022'de alınan kesinti kararına ek olduğu kaydedildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da dün yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Avrupa'daki bankacılık krizi ve dünyada enerji alanında atılan hatalı adımlar nedeniyle petrol piyasasında yüksek oynaklık ve öngörülemez süreçlerin yaşandığını aktardı.

Rusya'nın önleyici bir adım olarak petrol üretiminde kısıntıya gitme kararı aldığını belirten Novak, "Petrol üretimimizi, şubat üretim hacmimize kıyasla yıl sonuna kadar günlük 500 bin varil düzeyinde azaltacağız." ifadesini kullandı.

Irak 211 bin, Birleşik Arap Emirlikleri 144 bin, Kuveyt 128 bin, Kazakistan 78 bin, Cezayir 48 bin, Umman 40 bin, Gabon ise 8 bin varil kesintiye gideceğini açıkladı.

Bu gelişmelerle OPEC+ ülkeleri, mevcut günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ek olarak mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil kesintiye gitmiş olacak.

Piyasalarda bugün OPEC+ grubu Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı takip edilecek.

OPEC+ ülkeleri Ekim 2022'deki toplantıda, 2023'ün sonuna kadar günlük petrol üretiminde 2 milyon varil kesintiye gitme kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 84,70 ile 85,82 dolar aralığının direnç, 83,58 ile 82,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

  • LPG indirimi
  • akaryakıt

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.