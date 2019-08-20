Maliyeti düşürmek için bunu da yaptılar! 5 ilden İstanbul’a korsan servis

60 BİNDEN FAZLA ARAÇ VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan rapora göre İstanbul'da 60 binden fazla servis aracı bulunuyor. Uzun yıllardır beklenen plaka tahdidinin çözülmesiyle birlikte plakası farklı olan tüm servis araçları L plakaya geçmek için İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne başvuruda bulunuyor.

SERVİSÇİLER YILBAŞINI BEKLİYOR

Uygulamaya ilişkin yenisafak.com'a konuşan İstanbul Umum Servis aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, uzun zamandır beklenen uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından servis işiyle uğraşan esnafın bu işin getirisini yılbaşı itibariyle yenilenecek sözleşmelerle birlikte alacağını kaydetti.

Servisçi esnafının hali hazırda yaptığı işten para kazanamadığını da dile getiren Öztürk, yenilenecek sözleşmelerde artık firmaların daha ucuz servis bulurum diyerek farklı araçlara yönelemeyeceğini taşıma bedellerinin de iyileştirilebileceğini söyledi.

5 BİN TL CEZA, 60 GÜN TRAFİKTEN MEN

Başvuruların tamamlanması ve tam manasıyla hak sahibi tüm servis araçlarının L plakaya geçmesinin ardından piyasadaki tüm korsan servis araçlarının da ortaya çıkacağını ifade eden Öztürk, konuyla ilgili emniyet ile koordineli bir süreç yürüttüklerini bu yönde tespit edilen korsan servis araçlarına ise 60 güne kadar trafikten men ve 5 bin TL para cezası kesildiğini dile getirdi.

5 İLDEN KORSAN SERVİS

Plaka tahdidi uygulamasının resmileşmesinin ardından kimi firma sahipleri ise servis maliyetlerini düşürmek için ilginç bir yönteme başvurmaya başladı.

Özellikle Avrupa yakasında Esenyurt-Kıraç bölgesinde Anadolu Yakası'nda ise Şile-Ümraniye-Şekerpınar bölgelerinde İstanbul dışından getirilen çok sayıda servis aracının tespit edildiğini kaydeden Öztürk, söz konusu araçların ağırlıkla Avrupa yakasında 39 -59 (Kırklareli-Tekirdağ), Anadolu yakasında ise 41-54-05 (Kocaeli-Sakarya-Amasya) plakalarına sahip olduğunu vurgulayarak, ilgili korsan servis araçlarının emniyete bildirerek gerekli cezaları almaları için takipte olduklarını da belirtti.

(Yeni Şafak)