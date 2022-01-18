18 Ocak 2022 Salı 11:22 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 11:22

Maaş farklarının ne zaman yatacağı, memur ve emeklilerin merak ettiği konuların başında yer alıyor. Maaşlara yapılan zam oranları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Memurlara yüzde 30.5 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı ise 2500 TL'ye çıkarıldı. Zamlı maaşların belli olmasından sonra emekli maaşı ve memur maaşı zam farkının yatırılacağı tarih merak edildi. Peki Maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları neden yatmadı? İşte konu ilem ilgili merak edilenler...

Geçtiğimiz yılın ikinci altı aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30,5 artış yapıldığı açıklanmıştı. Yapılan zam sonrası memur maaşı zam farkının neden yatmadığı merak edilmeye başlandı. Peki maaş farkları ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NEDEN YATMADI?

AK Partili yetkililer, "Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif 16 Ocak'ta yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek" dedi.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını Ocak ayının 15'inde alacaktı ancak teklif yetişmedi.

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

8 maddenin salı günü görüşülmesi ve önümüzdeki iki hafta içerisinde memurlara ek ödeme yapılarak zamların tahsis edilmesi bekleniyor.

SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında verilecek.

Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALDI?

Temmuz ile Aralık arasında oluşan 6 aylık enflasyon yüzde 25,47 oldu. Bu durumda tüm SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı bu ay yüzde 25,47 arttı.

Ayrıca seyyanen bir artış daha geldi. Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi. Böylece oransal zamdan sonra 2 bin 500 liranın altında kalan maaşlar bu seyyanen zam ile 2 bin 500 liraya tamamlanacak.