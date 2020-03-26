26 Mart 2020 Perşembe 11:58 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 11:58

Maaş haczi durduruldu mu? Maaş haczi ertelendi mi? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ülkemizde corona virüsü önlemleri kapsamında birçok işyerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Bu süreçte izne ayrılan ya da işyerinin faaliyetleri durdurulan çalışanlar ödemelerini nasıl yapacaklarını düşünüyorlardı. Bu kapsamda nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takiplerinin 30 Nisan'a kadar durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

MAAŞ HACZİ DURDURULDU MU?



Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takiplerinin 30 Nisan'a kadar durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararıyla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu.

Ayrıca bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.

MAAŞ HACZİ NEDİR?

Maaş haczi, İcra İflas Kanunu 83. Maddesi uyarınca yapılan, kişinin düzenli olarak çalışma karşılığı işyerinden almış olduğu ücretin belirli bir kısmına icra kanalı ile el konulmasıdır. Bu tabii ki kişinin borcuna göre değişir.