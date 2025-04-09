Maaş tablosu ortaya çıktı! Temmuz'da emekli ve memur ne kadar zam alacak?

Temmuz ayında milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam oranlarıyla ilgili ilk göstergeler ortaya çıktı. TÜİK tarafından açıklanan Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon verileri, zam hesaplamaları ve maaş tablosu şimdiden şekillendirmeye başladı. 2025 Temmuz zammı için geri sayım başlarken, üç aylık enflasyon farkı ile belirlenen zam oranı ve maaş tablosu belli oldu.

3 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 Mart ayı enflasyon oranını %2,46 olarak açıklamasıyla birlikte, yılın ilk üç aylık toplam enflasyon oranı %10,06 seviyesine ulaştı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına yapılacak olan zam için ilk ipucu olarak değerlendiriliyor. Peki, Temmuz'da emekli ve memur ne kadar alacak? İşte maaş tablosu

EMEKLİYE YÜZDE 10,06 ZAM GÖRÜNDÜ

Şu ana kadar açıklanan verilere göre, emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 10,06 seviyesinde. Yeni maaş tablosu verilerine göre; mevcut maaşı 10.000 TL olan bir emekli, yaklaşık 11.006 TL maaş alacak. Ancak bu rakamlar, sonraki aylarda açıklanacak Nisan, Mayıs ve Haziran verileriyle birlikte değişebilir.

MEMURA ŞİMDİDEN %9,03'LÜK ARTIŞ

Memurlar ve memur emeklileri, yalnızca enflasyon farkı değil aynı zamanda toplu sözleşmeden doğan zammı da alacak. İlk 3 aylık verilere göre, %3,83'lük enflasyon farkına ek olarak %5 toplu sözleşme zammıyla birlikte %9,03 kümülatif artış oluşmuş durumda. Temmuz'da buna ek olarak %15'lik ikinci dönem toplu sözleşme zammı da yansıtılacak.

MAAŞ TABLOSU ORTAYA ÇIKTI!

Temmuz zammı, milyonlarca emekli için maaşlarda doğrudan belirleyici olacak.



Şu anki veriler ışığında, tahmini zamlı maaş tablosu şu şekilde:

12.000 TL alan bir emekli, %10,06 zamla yaklaşık 13.207 TL maaş alabilir.

15.000 TL maaş alan bir emekli, aynı oranla maaşını 16.508 TL seviyesine çıkarabilir.

Bu rakamlar yalnızca ilk 3 ayın verileriyle hesaplandı. Yılın ikinci çeyreğinde açıklanacak yeni enflasyon oranlarıyla birlikte zam oranı ve maaşlar daha da yükselebilir.

GÖZLER TÜİK'TE: NİHAİ ZAM ORANI HAZİRAN'DA NETLEŞECEK

Emekli ve memurlar için Temmuz zammı büyük önem taşıyor. Özellikle sabit gelirli vatandaşlar için alım gücünü doğrudan etkileyen bu artış, enflasyon farkının yükselmesine bağlı olarak daha da avantajlı hale gelebilir. Ancak kesin zam oranı ve maaş tablosu, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek.

İŞTE TAHMİNİ YENİ MAAŞ TABLOSU

10.000 TL - 11.005 TL

11.000 TL - 12.106 TL

12.000 TL - 13.207 TL

13.000 TL - 14.308 TL

14.000 TL - 15.409 TL

14.469 TL - 15.923 TL

15.000 TL - 16.508 TL

16.000 TL - 17.609 TL

17.000 TL - 18.710 TL

18.000 TL - 19.811 TL

19.000 TL - 20.912 TL

20.000 TL - 22.013 TL

21.000 TL - 23.114 TL

22.000 TL - 24.215 TL

23.000 TL - 25.316 TL

24.000 TL - 26.417 TL

25.000 TL - 27.518 TL

26.000 TL - 28.619 TL

27.000 TL - 29.720 TL

28.000 TL - 30.821 TL

29.000 TL - 31.922 TL

30.000 TL - 33.023 TL

31.000 TL - 34.124 TL

32.000 TL - 35.225 TL

33.000 TL - 36.326 TL

34.000 TL - 37.427 TL

35.000 TL - 38.528 TL

36.000 TL - 39.629 TL

37.000 TL - 40.730 TL

38.000 TL - 41.831 TL

39.000 TL - 42.932 TL