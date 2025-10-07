İSTANBUL 19°C / 14°C
Ekonomi

Maaş yok geleneksel festival iptal! CHP'li belediye iflasın eşiğinde

Şile Belediye Meclisi'nde, belediyenin borçları ve iptal edilen Şile Bezi Festivali tartışıldı. Belediyenin 426 milyonluk arsa sattığı belirtilirken yeni işe alınan 80 personele 2 aydır verilmeyen maaşların ne zaman ödeneceği gündeme taşındı. Ayrıca her yıl yapılan Şile Bezi Festivali'nin bütçe yetersizliği nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

7 Ekim 2025 Salı 07:52
Maaş yok geleneksel festival iptal! CHP'li belediye iflasın eşiğinde
ABONE OL

Meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'nin başkanlığında Şile Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapıldı.

Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Fatih Mehmet Kömürcü, yeni işe alınan 80 personele 2 aydır verilmeyen maaşlarının ne zaman ödeneceğini sordu.

Seçim döneminde vadedilen kapalı pazar yeri, tıp merkezi ve bölgesel kültür merkezi ile ilgili projelerin hayata geçirilmediğini anlatan Kömürcü, Şile'nin kurtuluş tarihi 7 Ekim 1922 olmasına rağmen belediyenin paylaşımlarında 7 Ekim 1923 olarak belirtilmesinin kurumsal kimliğin kaybolduğunun bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Kömürcü, her yıl yapılan Şile Bezi Festivali'nin neden iptal edildiği konusunda da bilgi almak istediklerini söyledi.

Başkan Vekili Terzi, festivalin bütçe yetersizliği nedeniyle yapılmadığını ifade etti.

AK Parti'li Meclis Üyesi Onur Taylan ise ilçedeki asfalt çalışmalarının yetersizliğini dile getirdi.

"Bu zamana kadar satılan son arsalar hariç 426 milyonluk arsa sattınız. Bunların bir kısmını bari asfalt çalışması için kullansaydınız." diyen Taylan, asfalt çalışmasının ilçe için önemli olduğunu söyledi.

Bunun üzerine söz alan Başkan Vekili Terzi, önceki dönemden kalan borçları ödemeye çalıştıklarını belirtti. Taylan'ın, Şile Belediyesinin toplam borcunun ne kadar olduğu yönündeki sorusuna ise Başkan Vekili Terzi, "Biz önceki dönemden kalan borçları ödemeye çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Toplantıda görüşülen gündem teklifleri ilgili komisyonlara gönderildi.

