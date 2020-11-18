AA 18 Kasım 2020 Çarşamba 11:22 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 11:26

Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı iş birliğini teşvik amacıyla kurulan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) üyelerinden Macaristan, 2015 yılında Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) vasıtasıyla firmaları destekliyor.

HEPA Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) içinde Türkiye'ye en yakın ülkelerden biri olduğunu söyledi.

İki ülke arasında bir problem bulunmadığını belirten Aktaş, HEPA Türkiye olarak iş olanağı sunmak için aracılık ettikleri Macar firma sayısının yıllık 100'ün üzerinde olduğunu, geçen yıl rekor seviye olan 136'ya ulaştıklarını ve 2020'de Kovid-19'a rağmen yine 100'e yakın firmaya aracılık ettiklerini bildirdi.

Salgının, Türk sağlık sisteminin gücünü bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Macaristan, Türk sağlık sistemini çok gelişmiş görüyor. Macaristan Büyükelçiliği ile ortaklaşa çalışıp bu zor zamanda Macar medikal firmalarını Türkiye'ye getirmeyi başardık. Bunlardan bazıları Türkiye'de yatırım yapmak için düğmeye bastı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son açıklamalarla da önümüzdeki günlerde çok pozitif gelişmeler göreceğimizi söyleyebilirim."

Macaristan'da da aynı şekilde her alanda yatırım beklendiğine dikkati çeken Aktaş, Macaristan Başbakanı Viktor Orban hükümetinin, Kovid-19'un ekonomi üzerindeki negatif etkisini azaltmak üzere yurt dışında yatırım yapacak firmalara da HEPA önderliğinde destek programı açıkladığını dile getirdi.

- "450 MİLYONLUK AB PAZARINA ULAŞMA İMKANI"

Macaristan'ın, yüzde 9 ile en düşük kurumlar vergisine sahip, cazip bir yatırım merkezi olduğu bilgisini veren Aktaş, "Macaristan, Avrupa'nın tam ortasında düz bir ülke. 450 milyonluk AB pazarı ve AB'nin serbest ticaret anlaşmalarının olduğu ülkelere de kolay mal satma imkanı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Aktaş, Macar toplam üretiminin yüzde 1,5'inin medikal kaynaklı olduğunu ve ülkenin 100 yılı aşkın medikal bilgi geçmişi bulunduğunu belirterek, başkent Budapeşte'nin yanı sıra Szeged, Peç ve Debrecen üniversitelerinde dünya standartlarının üstünde tıbbi eğitim ve Ar-Ge faaliyetleri yapıldığını anlattı.

Bugün Macaristan'da 150'den fazla firmanın tıbbi alanda ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Aktaş, ülkenin toplam ihracatının yüzde 5'ini medikal ürünlerin oluşturduğunu bildirdi.

- DÜNYAYA 100 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Aktaş, Macaristan'ın 2014'ten bu yana ihracat rekoru kırdığını ve salgına rağmen bu yıla kadar her yıl dünyaya 100 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını ifade etti.

Macaristan ihracat stratejisinin, 2030 yılına kadar KOBİ'lerin toplam ihracattaki payını yüzde 50 artırmak olduğuna dikkati çeken Aktaş, şunları kaydetti:

"Ülkenin gayrisafi milli hasılası içinde KOBİ'lerin payı yüzde 54 ancak ihracattaki payları bu kadar değil. İşte bu aşamada HEPA devreye giriyor ve KOBİ'leri uluslararası pazarlarda başarılı olmaları için ihracata teşvik ederek destekliyor. HEPA, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki ofislerinin yanında Toronto, Moskova, Şangay, Belgrad ve Tokyo bölge ofisleri aracılığıyla Macaristan ile bu bölgeler arasında köprü kuruyor."

Aktaş, KOBİ'lere bu ofisler aracılığıyla o bölgelerle ilgili sektör ve ürün raporları hazırladıklarını, tedarik zincirine Macar firma bularak birebir toplantılar düzenlediklerini, fuarlara katıldıklarını, Türk şirketlerini Macaristan'a fuarlara götürdüklerini ayrıca Macar firmalara Türkiye'de distribütör bulmakta yardımcı olarak yol gösterdiklerini anlattı.

HEPA'nın bünyesinde birçok sektörden binlerce firmanın bulunduğunu vurgulayan Aktaş, bu şirketlerle potansiyel iş birliği yapmak isteyen Türk firmalarının HEPA Türkiye ofisleriyle iletişime geçebileceklerini kaydetti.