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Ekonomi

Macaristan'dan Türkiye açıklaması: Mutabık kalındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğine ilk olarak Macaristan ile başlamıştı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan'ı ziyaretinde iki ülke ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

AA21 Ağustos 2023 Pazartesi 09:45 - Güncelleme:
Macaristan'dan Türkiye açıklaması: Mutabık kalındı
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Macaristan resmi radyosu Kossuth'un haberine göre Szijjarto, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan ziyaretini değerlendirdi.

Erdoğan'ın 18 Aralık'taki yüksek düzeyli Stratejik Konsey toplantısı kapsamında Macaristan'ı yeniden ziyaret etmesinin beklendiğini belirten Szijjarto, bu etkinlik kapsamında öncelikli stratejik ortaklığın kurulmasına yönelik bir anlaşmanın imzalanacağını kaydetti.

Szijjarto, iki ülkenin çok iyi seviyedeki ikili ilişkiler ve işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık olduklarını vurguladı.

Macaristan'ın TürkAkım boru hattı üzerinden doğal gaz almakla da ilgilendiğini belirten Szijjarto, Türkiye'nin enerji alanındaki önemli transit rolüne işaret etti.

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