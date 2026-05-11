Çonkar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) düzenlediği "Türkiye-Angola Günü Tarım ile Petrol ve Gaz Alanlarında Yatırımların Geliştirilmesi Programı"nda konuştu.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin son yıllarda önemli ivme kazandığını belirten Çonkar, "Bu çerçevede Angola'yı bölgede önemli stratejik ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz. Ülkelerimiz arasında enerji, madencilik, altyapı ve ticaret alanlarında önemli işbirliği potansiyeli bulunduğuna inanıyoruz." dedi.

Çonkar, iki ülke arasında hedeflenen 500 milyon dolarlık ticaret hacminin söz konusu potansiyelin somut göstergesi olduğunu vurgulayarak, mevcut ticaret hacminin henüz istenen seviyeye ulaşmamasına rağmen bunun yeni ortaklık alanları oluşturmak açısından önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Geçen yıl Ankara'da düzenlenen Türkiye-Angola 3. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu'nda enerji, hidrokarbonlar, madencilik, tarım ve yatırım alanlarındaki işbirliği imkanlarının ele alındığını anımsatan Çonkar, "Kamu kurumlarımız arasında verimli temaslar gerçekleştirilerek ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkı sağlanmıştır. Önümüzdeki dönemde KEK mekanizmasının sağlayacağı güçlü çerçeve sayesinde işbirliğimizin somut projelerle daha da ileri taşınacağına inanıyoruz." diye konuştu.

PETROL VE DOĞAL GAZ İŞBİRLİĞİ

Çonkar, Angola'nın Afrika'nın en önemli petrol ve doğal gaz üreticilerinden biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin ise son yıllarda enerji alanında attığı stratejik adımlar sayesinde önemli teknik kapasite ve operasyonel yetkinlik kazandığını ifade etti.

Karadeniz'de keşfedilen yaklaşık 800 milyar metreküplük doğal gaz rezerviyle Türkiye'nin deniz üstü arama, sondaj ve üretim teknolojilerinde önemli deneyim kazandığını kaydeden Çonkar, bunun enerji arz güvenliği açısından stratejik dönüşüm anlamına geldiğini söyledi.

Çonkar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) bu süreçte kritik rol üstlendiğini belirterek, Türkiye'nin 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle dünyanın en büyük dördüncü derin deniz enerji filosuna sahip olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin sahip olduğu teknik kapasiteye de değinen Çonkar, şöyle devam etti:

"Bu güçlü teknik ve operasyonel kapasiteyi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya hazırız. Bunun en somut örneklerinden birini Somali'de gerçekleştirmekteyiz. Kendi sismik gemilerimizin ve teknik ekiplerimizin faaliyetleri sonrasında Somali offshore alanlarında yaptığımız faaliyetler neticesinde sondaj gemilerimizden en yenilerinden birini Somali'ye gönderdik ve mayıs itibarıyla da dünyadaki en derin seviyede yapılan sondajlardan biri olan derin deniz sondaj faaliyetlerine başlamış durumdayız. Bu bölgede önemli bir hidrokarbon keşfine imza atmayı umut ediyoruz. Bu Türkiye ve Afrika ilişkileri açısından da çok önemli bir işbirliği olarak tarihte yerini alacaktır."

Çonkar, Angola ile enerji işbirliğine ilişkin değerlendirmesinde ise "Angola'nın gerek karada gerekse de denizdeki petrol ve doğal gaz sahalarında geliştirilebilecek ortak projelerin, ülkelerimiz arasında uzun vadeli ve stratejik bir enerji ortaklığının temelini oluşturabileceğine inanıyoruz. TPAO ile Sonangol arasında teknik bilgi paylaşımı, ortak değerlendirme çalışmaları ve upstream projelerde geliştirilebilecek işbirliği imkanlarının her iki taraf açısından da önemli faydalar sağlayacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

MADENCİLİKTE İŞBİRLİĞİ

Madencilik sektörünün de işbirliği açısından önemli fırsatlar sunduğunu aktaran Çonkar, şunları kaydetti:

"Uluslararası madencilik şirketimiz MTA International Mining Company (MTAIC), özellikle Afrika başta olmak üzere farklı coğrafyalarda arama faaliyetlerine devam etmekte. Nijer'de yürütülen altın madenciliği projesi bunun önemli örneklerinden biri. Burada önemli bir aşamaya geldik ve yakın dönemde üretim aşamasına geçilmesi beklenmekte. MTAIC'in sahip olduğu teknik bilgi birikimi, saha geliştirme deneyimi ve uluslararası proje yönetim kapasitesinin Angola'da da yeni ortaklıkların önünü açabileceğine inanıyoruz. Özellikle Angola'nın altın ve elmas sektörlerinde son dönemde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında, arama faaliyetleri, teknik danışmanlık, saha geliştirme ve ortak yatırım modelleri alanlarında somut işbirliği imkanlarının bulunduğunu düşünüyoruz."

Çonkar, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini yalnızca ticari kazanımlar temelinde değil, karşılıklı güvene dayalı uzun vadeli stratejik ortaklık anlayışıyla geliştirmeye önem verdiğini vurgulayarak, Angola ile enerji ve madencilik alanlarında hayata geçirilecek projelerin iki ülke halkları arasındaki dostluk ve dayanışmaya da katkı sağlayacağını kaydetti.