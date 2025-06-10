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Ekonomi

Mağduriyet kapıda! Altın alacaklar dikkat

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medyada yaşanan dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulundu. Tüketicilere, tanıdıkları ve güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları tavsiye edildi.

AA10 Haziran 2025 Salı 11:53 - Güncelleme:
Mağduriyet kapıda! Altın alacaklar dikkat
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medya üzerinden ziynet eşyası alımlarında mağduriyet yaşanabileceğini belirterek, tüketicilere tanıdıkları kuyumcudan alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Şahin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, düğün sezonunun başlamasıyla kuyumculuk sektöründe de hareketlilik yaşandığını söyledi.

Yaz döneminde artan düğünlerin ziynet eşyasına talebi artırdığını ifade eden Şahin, bazı kişilerin bu durumu sosyal medyada fırsata çevirdiğini dile getirdi.

Şahin, Türkiye'de uzaktan satış yönteminin altyapısının henüz sağlamlaşmadığını belirterek, "Düğün sezonuna giriyoruz, yaz tatili başlıyor. Herkes düğün yapacak ve hediyeler, takılar alınacak. Bu esnada tabii ki fiyatlar da çok yükseldiği için ufak rakamlara dikkat etmeye başladık. Bu durumu yüzde 2'lik, 3'lük indirimler cazip kılıyor." dedi.

- "HİLELERİ SARRAFLAR BİLE ÇÖZEMİYOR"

Sosyal medyadaki bazı paylaşımların süslü cümlelerle tüketiciyi aldatmaya dönük olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Uzaktan satışta altın ya da takı eşyası aldığımız zaman gramajla oynayabilirler, ödediğiniz rakamın altında bir gramaj gönderebilirler veya ayarıyla oynayabilirler. Daha düşük ayar gönderirler. Bunu tespit etme şansınız yok. Bileziklerin ya da takıların içine altın olmayan, çelik veya demir birtakım malzemeler katarak ağırlığını ve fiyatını artırıyorlar. Dolayısıyla bu risklerden kaçınmak lazım. Bildiğimiz yerlerden ve belgeleyerek almak lazım çünkü buradaki hileleri sarraflar bile çözemiyor. Uzaktan altın almak çok mantıklı değil."

- "TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ OLARAK BİZ YARDIMCI OLAMAYIZ"

Uzaktan alışveriş yapılacaksa tüketicilerin kurumsal firmaları tercih etmeleri gerektiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Elimizde belge yok fakat kandırıldık. Hakem heyetine gelseniz bile tüketici hakem heyeti olarak biz yardımcı olamayız. Niye? Çünkü belge yok. Nereden aldın? Hadi inkar etti. Ödemeyi nasıl yaptın? Elden asla ödeme yapılmamalı. Burada ya faturasını almalıyız ya da kart üzerinden ödeme yapmalıyız ki bunu ispatlayabilelim. Yani kimliği ve adresi belli, muhatap olabilecek, sorun olduğunda çözebilecek ya da hakem heyetine başvurduğunda muhatap olup çözülebilecek yerlerden almalıyız. İllaki uzaktan alışveriş yapacaksak altını kurumsal, bilinen firmalardan almalıyız."
  • tüketiciler birliği
  • dolandırıcılık uyarısı
  • güvenilir kuyumcu

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