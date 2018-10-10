Magnum Porsche çekilişi 2018 sonuçları Magnum çekilişi asil ve yedek talihli isim listesi

Magnum Porsche 2018 çekiliş sonuçları 9 Ekim Çarşamba günü saat 11:00'de açıklandı. 2018 Magnum Porsche çekiliş sonuçlarına göre kazanan isimler 13/10/2018 tarihinde yayımlanacak olan Hürriyet Gazetesi'nde ilan edilecek. Merakla beklenen Magnum Porsche Cayman çekilişi sonucu belli oldu. Magnum Porsche Cayman kazanan asil talihliler kim? Porsche Cayman kazanan yedek talihliler kimler? Hürriyet Gazetesi Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi ne zaman öğrenilecek? Magnum Porsche çekilişinde kim kazandı? Magnum Porsche çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? Magnum Porsche çekilişinde kazanan iki isim hangi şehirden? Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim tam listesine nasıl ulaşabilirim? Magnum Porsche çekilişinde kazanan isimler arasında yedek listesi de var mı? soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin en çok tercih edilen dondurma devlerinden biri olan Algida bu sene de çekilişle iki talihliye kendi özel tasarladığı Porsche marka araba hediye ediyor. Magnum Porsche çekilişi 9 Ekim 2018 Salı günü resmi internet sayfası üzerinden yaptığı canlı yayın ile şanslı isimler belirlendi. Magnum Dondurma Çekilişi sonunda 2 kişi Porsche Cayman 1988cc 300hp 2018 Model Otomobil ikramiyesi kazanmış oldu. Magnum Porsche kazananlar 701 bin 152 liralık ödülün sahibi olmuş oldu. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Magnum Porsche cayman çekilişi 2018 yılında 2 Adet Porsche marka otomobil ikramiyesi dağıtmış oldu. Magnum ürünlerinden satın aldıklarında, ürün içindeki çubukların üzerinde bulunan katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992’ye kısa mesaj ile gönderenler veya www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesinde ya da Magnum iPhone uygulamasında ilgili alana gsm no, ad, soyad, adres ve katılım şifresi bilgilerini girenlere çekiliş hakkı verildi. Magnum Porsche Cayman çekilişi sonucu ile ilgili yeni gelişmeler star.com.tr adresimiz üzerinden takip edebilirsiniz. İşte aisil ve yedek listesi ile ilgili son açıklamalar...

MAGNUM PORSCHE CAYMAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Merakla beklenen Magnum Porsche Cayman çekilişi sonucu belli oldu. Magnum Dondurma Çekilişi sonunda 2 kişi Porsche Cayman 1988cc 300hp 2018 Model Otomobil ikramiyesi kazanmış oldu. 2018 Magnum Porsche çekiliş sonuçlarına göre kazanan isimler 13/10/2018 tarihinde yayımlanacak olan Hürriyet Gazetesi'nde asil ve yedek talihli isimler ilan edilecek.

İkramiye tesliminde ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur.

MAGNUM ÇEKİLİŞ CANLI İZLEME LİNKİ

Türkiye'nin en çok satılan dondurma markalarından biri olan Algida tarafından her sene düzenlenen Magnum Porsche çekilişi için bu sene başvurular 01 Nisan - 30 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Dünyanın en fazla katılım sağlanan çekiliş kampanyalarından biri olan Magnum Porsche çekilişi 2018 yılında da en fazla merak edilen kampanya oldu. Google verilerine bakıldığında Magnum Porsche çekilişi ile ilgili aylık 1,5 milyon arama yapılıyor. Nisan ayında başlayan çekiliş kampanyasına katılımlar sona erdi.



Dondurmayı yiyen kişiler Magnum çubuklarından çıkan kodları Magnum Porsche çekilişe katılım adresinden yolluyorlar. İnternet sitesine girdikten sonra gelen ekranın üst kısmında en sağ bölümde yer alan Porsche Kampanyası yazan bağlantıyı tıklayarak çekilişime katılım hakkı elde edebiliyorsunuz.

Her Magnum Kodu 2 Çekiliş Hakkı Veriyor



Yemiş olduğunuz her dondurma çubuğu üzerinde harfler ve rakamlarda oluşan 8 haneli bir şifre yer alıyor. Bu çubuklarda yazan kodları giren kişiler Magnum Porsche 2018 çekilişine katılmak için 2 hak elde ediyorlar.







Magnum Porsche Modeli Ne?



Çekilişe katılarak dondurma yiyerek Porsche kazanan kişiler Magnum Porsche modeli olarak Porsche Cayman Magnum Edition 1988 cc 300 HP Benzinli 2018 model araba kazanacak. İlan edilen Magnum Porsche 2018 fiyatı ise 130.084 Euro olarak açıklanmış durumda. Yani 5 Temmuz 2018 kuru ile hesaplarsak Magnum Porsche kazananlar 701 bin 152 liralık ödülün sahibi olacaklar.



Magnum Porsche Çekilişi Ne Zaman Yapılacak?



Magnum Porsche çekiliş tarihi olarak 09/10/2018 olarak belirlendi. Magnum Porsche kazananlar 13/10/2018 tarihinde yayımlanacak olan Hürriyet Gazetesi'nde ilan edilecek. Magnum Porsche kazananlar sonuçların açıklandığı tarihte star.com.tr sitemiz üzerinden de duyurulacak. Magnum Porsche vergisi için ödemeyi KDV ve ÖTV vergilerini Magnum, diğer vergileri kazanan kişi olmak üzere yapacak.



Magnum Porsche SMS No ve Fiyatı Ne Kadar?



Magnum Porsche mesaj ile katılım yapmak isteyen kişiler için SMS numarası olarak 2992 numarasını kullanıyor. Magnum Porsche SMS no olarak kullanılan 2992 numarasına ad, soyad ve adres bilgilerinin gönderilmesi yeterli oluyor. Magnum Porsche SMS fiyatı / mesaj ücreti olarak ise Turkcell için 0,85 lira, Avea ve Türk Telekom için ise 0,65 olarak ücretlendirilmektedir.

Magnum Hazzı Çekilişle Porsche Cayman Edition Kazandırıyor!



01 Nisan 2018 ile 30 Eylül 2018 tarihleri arasında, promosyonlu Magnum ürünlerinden satın aldıktan sonra ürün içindeki çubukların üzerinde bulunan katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak 2992 kısa mesaj servis numarasına SMS ile gönderenler veya www.magnum internet sitesindeki ya da Magnum iPhone / Magnum Android uygulamasındaki ilgili alana girenler çekilişe katılmaya hak kazanmışlardır.



Magnum 2018 Porsche Kampanyasının Çekilişi ilgili firma tarafından 09 Ekim 2018 tarihinde noter huzurunda yapılacak olup, çekiliş sonucu kazanan talihlilerin isimleri 13 Ekim 2018 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde ilan edilecek.

Kazanılacak Hediye

2 Kişiye Porsche Cayman Magnum Edition 1988cc 300hp Benzinli 2018 Model Otomobil (Değeri:130.084 Euro)



Önemli Not: İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamazlar.



Bu kampanya MPİ’nin 22.12.2017 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.7186 sayılı izni ile Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. (Unilever) tarafından düzenlenmiştir.

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Porsche Cayman Magnum Edition 1988cc 300 hp Benzinli 2018 model otomobilin fiyatı ne kadar?

2018 model Porsche Cayman Magnum Edition ilinci el fiyatlarını Sahibinden üzerinden sorgulayanlar olsa da, maalesef ülkemizde aynı modelin ikinci el satışları bulunmuyor. fiyat olarak çekiliş kampanyasında verilecek olan otomobilin her birinin 700.000 TL civarında olduğu açıklanmıştı. Ancak Euro üzerinden hesaplanan fiyatlarda müthiş bir artış oldu. Magnum Porsche'un fiyatı iki katına kadar yükseldi.