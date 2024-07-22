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Ekonomi

Bugün yeniden değerlendirilmeye alındı! Mahkemeden Dilan Polat kararı

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında hazırlanan MASAK raporunun ardından, 'Suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın tahliye talebi 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

DHA22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:59 - Güncelleme:
Bugün yeniden değerlendirilmeye alındı! Mahkemeden Dilan Polat kararı
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Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianamenin ardından mahkeme tensip zaptında 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerine devam kararı verdi. Bunun üzerine Dilan Polat ve Engin Polat dahil 5 tutuklu, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme, 4 sanık için itirazın reddine karar verirken evrakları eksik olan Dilan Polat, bugün yeniden değerlendirilmeye alındı ve itirazı mahkeme tarafından reddedildi.

MASAK RAPORUNUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili hazırlanan 908 sayfalık son raporda Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul aldığı, hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği fakat hesaplarında şüphe uyandıracak bir verinin olmadığı aktarılmıştı. Raporda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu kaydedildi.

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