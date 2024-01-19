İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2024 Cuma / 9 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1971
  • EURO
    32,8694
  • ALTIN
    1965.27
  • BIST100
    8021.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Makedonya'dan bazı sentetik lifler ile deri taklitlerinin ithalatında dampinge karşı önlem
Ekonomi

Makedonya'dan bazı sentetik lifler ile deri taklitlerinin ithalatında dampinge karşı önlem

Kuzey Makedonya menşeli veya çıkışlı olarak yapılan bazı suni ve sentetik lif ile deri taklitlerinin ithalatında kilogram başına 1,9 dolar tutarında dampinge karşı önlem uygulanacak.

AA19 Ocak 2024 Cuma 10:00 - Güncelleme:
Makedonya'dan bazı sentetik lifler ile deri taklitlerinin ithalatında dampinge karşı önlem
ABONE OL

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı "yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden metrekare ağırlığı 150 gramı geçen dokunmamış mensucat" ve "yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, metrekare ağırlığı 150 gramı geçen deri taklitleri" tanımlı eşyanın ithalatına yönelik olarak başlatılan ve bakanlık tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

Yürütülen soruşturma sonucunda, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde yerleşik firmaların yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı sonucuna ulaşıldı. Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren kurulun kararı ile Kuzey Makedonya menşeli veya çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu eşya ithalatının, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme tabi olmasına karar verildi.

Yürürlükteki önlemler kapsamında, Çin menşeli söz konusu ürünlerin ithalatında 1,9 dolar/kilogram tutarında dampinge karşı önlem uygulanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.