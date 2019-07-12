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Maketten ev satışıyla büyük vurgun

İnşaat izni olmayan proje maketleriyle ev satan inşaat firmasının 170 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Firma yöneticilerinin paraları ABD’deki şirketlerine aktardıkları öğrenildi. Firmanın Göktürk ve Arnavutköy’de oluşturduğu projelerden bazılarından arazi sahiplerinin bile haberinin olmadığı anlaşıldı.

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İstanbul’da bu yıl konkordato ilan eden ve daha sonra iflas davası açılan Neo inşaat şirketinin gerçekte olmayan daireleri maket üzerinden sattığı iddia edildi. 100 kişiyi dolandırdığı öne sürülen firmaya polis operasyon düzenledi. Firmanın Göktürk ve Arnavutköy’de oluşturduğu projelerden bazılarından arazi sahiplerinin bile haberinin olmadığı anlaşıldı. Projelerin inşaat izninin dahi bulunmadığı belirlendi. Vurgunun boyutunun 170 milyon lira civarında olduğu ortaya çıkarken, firmanın elde ettikleri paraları ABD’deki şirketlerine gönderdikleri öğrenildi.
 

KREDİLER İÇİN İCRA TAKİBİ

Satın aldığı 2 daire için 1 milyon 746 bin lira ödeyen Recep Türkmen, “Aileme ait 30 yıllık evimi sattım, bütün birikimimizi verdik. Sözleşmeden bir ay sonra şirket kapatıldı” dedi. Peşin parasını kaybeden mağdurların, alamadıkları evlere ait senet ve kredileri de ödemek zorunda kaldığı ortaya çıktı. Ödemeyenlere ise icra takibi başlatıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şirket sahibi Feridun U.’nun da aralarında bulunduğu 12 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Akşam)

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