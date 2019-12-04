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Makinede 2030 hedefi 63.3 milyar dolar ihracat

Makine sektörü, Ticaret Bakanlığı İhracat Ana Planı kapsamında gelecek vizyonunu konuşmak üzere bir araya geldi.

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Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ev sahipliğinde düzenlenen Makine Sektör Çalıştayı’na Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile TİM Başkanı İsmail Gülle de katıldı. “Türk makine sektörünün 2030 yılında 4,5 trilyon dolara ulaşması beklenen dünya makine ticareti içinde 63,3 milyar dolar pazar payı hedeflediğini belirten MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “İhracat gücünü büyütmek ve sürdürülebilir kılmak için firma sayısını artırmak yerine ölçeklerinin büyümesini sağlamalıyız” diye konuştu. 

YOL HARİTASI BELLİ 

Hedef sektörlerin uluslararası rekabet gücünü artırmak üzere bir yol haritası belirlediklerini belirten Pekcan ise şunları ifade etti: “Hedef sektörler arasında makine sanayiine yer verdiğimiz İhracat Ana Planı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda stratejik sektörlerin kesiştiğini görüyoruz. Sürdürülebilir büyümenin odak noktası Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik gelişimdir. Yol haritamızı belirlerken, uluslararası rekabetteki gücümüzü artıracak şekilde dünyadaki bu trendleri dikkate alıyoruz.” 

TESCİL SAYISI ARTIYOR 

Öte yandan TİM Başkanı Gülle ise “Makine sektöründeki Ar-Ge yatırımları ve patent sayısı toplam imalat sanayi içinde yüzde 20’ye ulaşıyor. Tescilli marka sayısı 3 bin 987’e yükseldi” dedi. 

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