Ekonomi

Malatya'da depremzede esnafa 714 yeni dükkan

6 Şubat depremlerinde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören Malatyalı sanayi esnafı için inşa edilen 714 dükkan tamamlandı.

AA1 Eylül 2025 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
Malatya'da depremzede esnafa 714 yeni dükkan
Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan sanayi esnafı için yapılan 714 dükkanın inşaatı tamamlandı.

Kentte TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası işbirliğinde deprem konutu ve iş yerlerinin inşası sürüyor.

Yeşilyurt ilçesindeki Altay Kışlası'nda depremzede sanayi esnafı için yapılan 714 dükkandaki çalışmalar tamamlandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, birinci etap olarak planlanan 714 dükkanın inşasını tamamladıklarını ve 2. etap olarak 192 dükkan daha inşa etmeyi planladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a katkılarından dolayı teşekkür eden Yavuz, esnafın en kısa sürede yeni yerlerine taşınmasını hedeflediklerini belirtti.

  • Malatya esnaf
  • deprem dükkan
  • sanayi esnafı

