Malatya'daki çarşı projesi bu yıl tamamlanacak

Akpınar, Halfettin, Dabakhane ve Cevherizade mahallelerinin önemli bölümünü kapsayan, kentin çarşısı olarak bilinen ve depremlerde büyük oranda yıkılan alanın yeniden ekonomiye kazandırılması için yürütülen çalışmalar, Emlak Konut tarafından sürdürülüyor.

Depremden önce yüksek katlı binaların bulunduğu bölge, fore kazık, perde duvar, tünel kalıp ve radye temellerle desteklenmiş zemin artı 2, 3 ve 4 katlı bloklarla donatılıyor.

- 6 BİN 410 BAĞIMSIZ BÖLÜM YAPILIYOR

Emlak Konut Uygulama Müdürü Yunus Emre Demirkıran, AA muhabirine, Malatya Çarşı Projesi kapsamında toplamda 6 bin 410 bağımsız bölüm ürettiklerini, bunların 3 bin 745'inin dükkan, 2 bin 106'sının ofis, 559'ununsa konut olduğunu söyledi.

Bu bölgede teslimatları peyderpey yapmayı düşündüklerini dile getiren Demirkıran, "Birkaç etapta teslimat düşünüyoruz. İlk önce çevre yoluna doğru bakan bloklarımızın, yaklaşık 6 blokumuz var burada. Bu 6 bloku ve Kuyumcular Çarşısı'nı 2025'in ilk çeyreğinde teslim edeceğiz. Daha sonra peyderpey iç alandaki kısımlarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Yine Bakanlığımızın tebliğ ettiği gibi 2025'in sonunda tüm projemizin tamamlanmasını ve teslim edilmesini sağlayacağız." dedi.

- MALATYA TİCARETİNE CAN SUYU OLACAK

Demirkıran, çarşının 6 Şubat depremlerinden önce Malatya'nın adeta can damarı olduğunu vurgulayarak, "Bu bölge adeta ticaretin kalbi olarak, odak noktasıydı. Şu anda yaptığımız proje bu ticaretin ana damarlarının ve kalbinin en iyi şekilde çalışması ve ticaretin en yüksek seviyede devam edebilmesi için tüm estetik, fonksiyonel gereklilikleri sağlayacak, en güzel şekilde tamamlanacak ve daha sonrasında Malatya'nın ticaretine adeta can suyu olacak ve ticaretin eskisinden çok daha iyi şekilde ilerlemesi için mükemmel proje olacak inşallah." diye konuştu.



Vatandaşların projede kullandıkları tüm malzemelerin en yüksek kalitede olduğuna emin olmasını isteyen Demirkıran, projede en yüksek inşaat tekniklerini kullandıklarını söyledi.

Demirkıran, projeyi en kısa zamanda bitirmek ve teslim etmek için yükleniciler, mühendisler ve tüm ekiple gece gündüz gayretle çalıştıklarını ifade etti.

- ŞİRE PAZARI, TARİHİ DOKUSU KORUNARAK İNŞA EDİLİYOR

Yunus Emre Demirkıran, çarşıda aynı zamanda kuru kayısı ticaretinin yapıldığı Şire Pazarı'nın da yer aldığına değinerek, şunları paylaştı:

"Şire Pazarı, tarihi öneme sahiptir. Malatya'nın kuru kayısı ticareti tamamen burada geçmekteydi. Şire Pazarı'nı eski, tarihi dokusunu koruyacak şekilde yeni, modern mimariyle yeniden ele aldık. Burada güzel avlumuz bulunmakta, zemin katta doğal taş malzeme kullanmaktayız. Tonozlu yapı ve çok estetik, güzel avlu planıyla beraber yeniden Şire Pazarı'nın, kayısı ticaretinin canlanması için bu adanın en güzel şekilde tasarımını ve imalatını gerçekleştirmekteyiz."