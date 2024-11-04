Türkiye ile Maldivler arasında Tercihli Ticaret Anlaşması, Ticaret Bakanı Bolat ve Maldivler Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Muhammed Saeed tarafından İstanbul'da imzalandı.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, her iki kardeş ülkenin coğrafi olarak birbirine uzak görünse de siyasi ve ekonomik ilişkilerde son yıllarda çok büyük yakınlaşma ve ilerleme kaydettiğini söyledi.

Bu kapsamda Türkiye-Maldivler Tercihli Ticaret Anlaşması'nı imzalayacaklarını dile getiren Bolat, atacakları bu imzaların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 45. yıl dönümüne de tevafuk ettiğini anımsattı.

Bolat, "Böylece iki ülke arasında ticari ilişkilerin ve ticaret hacminin arttırılması mümkün olacaktır. Anlaşmaya ilişkin detaylara girmeden önce küresel ticarette korumacılığın çok hızlı artmakta olduğunu ve çok taraflı ticaret sisteminin maalesef bu duruma henüz bir çözüm üretemediğini dikkatinize getirmek isterim. Biz böylesi sıkıntılı bir ortamda iki ülke olarak, karşılıklı ticareti giderek serbestleştirmek yoluyla ticareti artırmayı ve iki ülke içinde kazan-kazan sonuçları meydana getirmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

- "BU ANLAŞMAYLA İKİLİ EKONOMİK VE TİCARET İLİŞKİLERİMİZ DAHA DA GÜÇLENECEK VE DERİNLEŞECEK

Ticaret Bakanı Bolat, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun geçen yıl Ankara'da ağırlandığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki siyasi ve kültürel bağları kalıcı ekonomik ilişkilerle desteklemesinin Türkiye'yi tüm dünyada aranılan ve güvenilen ticari ekonomik partner konumuna getirdiği gibi Türkiye-Maldivler ilişkisinde de önemli bir ilerleme ve sıçrama sağlayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakanken Hint Okyanusu'nda meydana gelen doğal afetin ardından 9 Şubat 2005'te Maldivler'e gerçekleştirdiği ziyaretin ülkeye yapılan ilk resmi devlet ziyareti olduğunu vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ise Cumhurbaşkanı olarak seçildikten hemen sonra 26-29 Kasım 2023 tarihleri arasında ilk resmi dış ziyaretini Türkiye'ye yapmıştı. Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye ziyareti hepimiz tarafından takdir edilmişti. Sayın Cumhurbaşkanının bizim Cumhurbaşkanımızın misafiri olarak Ankara ziyaretinden sonra üzerimize aldığımız görevle Tercihli Ticaret Anlaşması sürecinde teknik ekiplerimiz uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüler ve bu Tercihli Ticaret Anlaşması çok kısa sürede tamamlandı. İki ülke arasındaki gelecek vizyonu yansıtan bu anlaşmayla ikili ekonomik ve ticaret ilişkilerimiz daha da güçlenecek ve derinleşecektir.

Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında Maldivler, Türkiye'ye kozmetikten elektrikli makinelere ve cihazlara, mobilyadan demir çelik ürünlerine ve demir çelik eşyalarına varıncaya kadar tarife kontenjanları şeklinde, kiminde gümrükleri sıfırlayarak kiminde de gümrük vergilerini indirerek pazar açılımı sağlamıştır. Ülkemizin de dünya çapında rekabetçi olduğu çeşitli tarım ürünlerinde, Maldivler'de bazı tarife kontenjanları alınmıştır. Anlaşma kapsamında ülkemize verilen tarife kontenjanları kapsamındaki ürünler bizim tüm dünyaya yaklaşık 25 milyar dolar ihracat yaptığımız ürünlerdi. Yine bu anlaşma kapsamında Maldivler'e Türkiye olarak bizim verdiğimiz tarife kontenjanları da su ürünlerini kapsamakta ve Maldivli firmalara ülkemize ihracat yapma imkanı vermektedir."

- "BU ANLAŞMA İLE MALDİVLERLE TİCARET HACMİMİZİ EN KISA SÜREDE 100 MİLYON DOLARA ÇIKARACAĞIZ"

Bolat, anlaşmanın yalnızca mal ticaretini kapsamadığını anlatarak, aynı zamanda sağlık ve bitki sağlığı tedbirleri, ticarete ilişkin teknik engeller, gümrük süreçleri ve ticaretin kolaylaştırılması gibi ticareti düzenleyen kuralları da içerdiğine dikkati çekti.

Böylece iki ülke arasında daha öngörülebilir ticaret kurallarıyla iş faaliyetlerinin yürüteceğini kaydeden Bolat, "2023'te karşılıklı ticaretimizin 33,5 milyon dolar olan hacmi, bu Tercihli Ticaret Anlaşması'nın imzalanması ve yürürlüğe girmesinden sonra en kısa sürede 100 milyon doların üzerine çıkarmak amacıyla hız kesmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün seçilmiş sektörleri kapsayan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamını gelecekte genişletmek üzere temaslarımız devam edecektir. Bu anlaşma statik yani durağan bir anlaşma değil, gelişmeye ve genişlemeye imkan veren dinamik, canlı bir anlaşma olarak tasarlanmıştır." diye konuştu.

Bolat, İslam ülkeleriyle ihracatı geliştirme stratejisini sık sık vurguladıklarını ve Türkiye-Maldivler Tercihli Ticaret Anlaşması'nın da bu programlarının bir yansıması olduğunu belirterek, Türkiye olarak artan bir hacimde, dost kardeş ülkelerle güvenli, tedarik ve arz zincirleri kurduklarını sözlerine ekledi.

- "ANLAŞMA KAPSAMINDA HER İKİ ÜLKENİN DE FAYDA SAĞLAYACAĞINA EMİNİM"

Maldivler Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Muhammed Saeed de Cumhurbaşkanı Muizzu'nun Türkiye'ye ziyaretinin üzerinden bir yıl geçmesinin ardından imzalandığını aktardı.

Sürecin çok hızlı şekilde tamamlanmasında dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Saeed, "Anlaşma kapsamında sağlanan pazar erişim fırsatlarının her iki ülkemiz için de anlamlı faydalar sağlayacağından eminim. Hem Maldivler hem de Türkiye'deki özel sektörün, her iki ülke için de öngörülen anlaşmanın faydalarından yararlanmasını umuyorum." dedi.

Saeed, anlaşma müzakerelerinin sonuçlandırıldığı hızı göz önünde bulundurarak, her iki ülkenin de 1 Ocak 2025'te anlaşmanın etkinleştirilmesi yönünde çalışmasını önerdiğini de sözlerine ekledi.

