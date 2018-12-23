Mali disiplin dönemi

TBMM Genel Kurulu’nda 10 Aralık’tan bu yana aralıksız devam eden bütçe maratonu yapılan oylamayla sona erdi. 2018’in ‘un uzun gecisi’nde tamamlanan görüşmeler sonunda bütçe 502 milletvekilinin katıldığı oylamada 335 oyla benimsendi. Yeni Ekonomi Programı’nda ekonominin temel çıpası olarak belirlenen mali disiplin, yeni yılın bütçesinde de kendini hissettirecek. Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından eleştirilere yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye ekonomisi bakımından hayati öneme sahip mali disiplin uygulamalarının, 2019 yılı bütçesinde kolayca görebileceğini söyledi.

TAVİZ VERİLMEYECEK

Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında bütçe politikasının para politikasıyla eş güdümlü olarak yürütüleceğini kaydeden Oktay, makroekonomik istikrarı koruma, mali disiplini sürdürme, cari dengeyi iyileştirme, enflasyonu düşürme, istihdamı ve tasarrufları artırma, gelir dağılımını iyileştirme hedeflerinden taviz verilmediğine dikkati çekti. Oktay, “Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız maliye politikası, YEP’te ortaya konulan dengelenme sürecinin en temel destekleyicisi olacaktır. Maliye politikası, para politikasıyla eş güdümlü olarak, fiyat istikrarı ve cari açık hedefimizle uyumlu olarak yürütülecektir” dedi.

RİSK PRİMİ DÜŞÜYOR

Oktay, ağustos ayında dolar kurunun en yüksek seviyesinden bu yana Türk Lirası’nın dolar karşısında yaklaşık yüzde 20 değer kazandığına dikkati çekerek, aynı dönemde yükselen Türkiye CDS risk priminin 225 baz puan iyileştiğini, 10 yıllık tahvil faiz oranlarının gerilediğini belirtti. Son 3 ayda ihracatın yıllık yaklaşık yüzde 15 gibi çok yüksek bir oranda artarak, turizm ile birlikte dengelenme sürecine büyük katkı sağladığını dile getiren Oktay, Türkiye ekonomisinin borç yükü bakımından sağlam yapısını koruduğunu söyledi. Bütçede, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin TL ödenek verilirken genel bütçe gelirleri de 867 milyar 296 milyon lira olarak belirlendi.