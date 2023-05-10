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Ekonomi

Atbaşı pompayla çıkarıldı! Bölgede heyecan had safhada

Manisa'nın Salihli ilçesinde geçen yıl Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından açılan kuyuya kurulan atbaşı pompayla numune çıkarılmaya başlandı. Geçen yıl sulama amaçlı açılan kuyudan çıkan sıvının TPAO tarafından incelendiğini ve ölçüm neticesinde numunenin yüzde 95'inin su, yüzde 5'inin petrol olduğunun anlaşıldığını aktaran Karataş, 'Onun için buraya TPAO üretim amaçlı atbaşı pompa kurdu. Bu sayede rezervuardaki petrol çıkarılacak.' dedi.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 13:01 - Güncelleme:
Atbaşı pompayla çıkarıldı! Bölgede heyecan had safhada
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Yağbasan-1 Arama Sahası'na yüzeye çıkartılan numuneler, incelenmek üzere tankerlerle İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan petrol rafinerisine gönderiliyor. Manisa'da sondaj firması bulunan ve bölgede bağımsız olarak araştırmalar yapan Jeofizik Mühendisi Adnan Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yağbasan'daki çalışmaların umut verici olduğunu, kurulan atbaşı pompanın da petrol beklentisini artırdığını belirtti. Geçen yıl sulama amaçlı açılan kuyudan çıkan sıvının TPAO tarafından incelendiğini ve ölçüm neticesinde numunenin yüzde 95'inin su, yüzde 5'inin petrol olduğunun anlaşıldığını aktaran Karataş, "Onun için buraya TPAO üretim amaçlı atbaşı pompa kurdu. Bu sayede rezervuardaki petrol çıkarılacak." dedi.

ATBAŞI POMPAYLA ÇIKARILDI! BÖLGEDE HEYECAN HAD SAFHADA

Kuyudan çıkan petrolün yakın çevredeki fay kırıklarından sızdığını tahmin ettiklerini anlatan Karataş, "TPAO bu yüzden ileriki aşamalarda sismik, gravite ya da elektrik çalışması yaparak daha iyi sonuçlar elde etmeyi amaçlıyor. Ayrıca yaklaşık 500 metre doğumuzda yeni bir sahada sondaj yapmayı amaçlıyorlar. Burada da TPAO'dan yetkili arkadaşlar çalışma yapacaklar. 200-300 metre arasında çalışma yapmayı amaçlıyorlar." diye konuştu.

Karataş, bölgedeki petrol arama faaliyetlerinin yörede yaşayanları heyecanlandırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu, yörede bir sevinç yarattı, bunun devamının gelmesini dört gözle bekliyoruz. 250 metre sondajdan üretim yapılıyor şu anda. Bu, şu anda bir test üretimi, test üretimine göre ikinci bir kuyu yapılacak. Ondan sonra gerekirse bu hat boyunca sismik araştırma yapılıp daha derin sondajlar yapılabilir."

- ZEYTİNLİĞİ SULAMAK İSTERKEN PETROL BULUNMUŞTU

Yağbasan Mahallesi'nde Mustafa Yüksel'e ait zeytin bahçesine sulama için geçen yıl 28 Mayıs'ta açılan sondaj kuyusunda siyah bir sıvıya rastlanmıştı.

Yapılan incelemenin ardından TPAO, temmuz ayında petrol arama amaçlı "Yağbasan-1 Kuyusu"nu açmıştı. Yaklaşık 14 bin metrekarelik alanda döner sondaj tekniğiyle petrol kaynağı tespiti için yürütülen çalışmayla bölgede ham petrol rezervi miktarının tespit edileceği duyurulmuştu.

Bölgedeki bir üzüm bağında ocak ayında su bulmak için açılan kuyudan da benzer şekilde siyah renkli sıvının çıktığı tespit edilmişti.

  • Manisa
  • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
  • TPAO

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