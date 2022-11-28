Manşete taşıdılar! ''Türkiye'nin keşfi dışa bağımlılığını azaltacak''

Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan gerilimin etkileri sürüyor. Özellikle Batı ülkeleri savaşın getirdiği en büyük sorun olan enerji krizinin pençesinden kurtulamıyor.



TÜRKİYE YENİ MÜJDELER PEŞİNDE

Karadenizde keşfettiği 540 milyar metreküplük doğal gazı önümüzdeki mart ayında hanelere sunmaya hazırlanan Türkiye, bir yandan da Mavi Vatan'daki keşif çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Pakistan merkezli, urdupoint.com adlı haber sitesi Türkiye'nin enerji hamlesini mercek altına aldı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarına yer verilen haberde, "Karadeniz'deki Sakarya doğal gaz sahasında yerli üretimin, ülkesinin ithalata olan bağımlılığını %30'a kadar azaltmasına yardımcı olabileceğini tahmin ediyor" denildi.

10 MİLYAR DOLAR YATIRIM

"Üretimin 2023 yılında başlaması bekleniyor" denilen haberde, "Türkiye, Batı Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde açık deniz sahasından doğal gaz pompalayacak operasyona yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor." ifadeleri kullanıldı.

540 MİLYAR METREKÜP GAZ BARINDIRIYOR

Haberde, "Türkiye'nin Rusya'dan yaptığı gaz ithalatı, toplam gaz tüketiminin %44'ünü oluşturmakta. Sakarya doğal gaz sahasının yaklaşık 400 milyar dolar değerinde 540 milyar metreküp gaz barındırdığı tahmin ediliyor." denildi.

Star Gazetesi