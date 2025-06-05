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Ekonomi

Mansur Yavaş yine kendiyle çelişti! ABB'de bayram öncesi işçi kıyımı

Seçim döneminde 'Ekmekle oynayan namussuzdur' diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sözü yine lafta kaldı. Kurban Bayramı öncesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı yaşandı, 750 kişi ekmeğinden oldu.

HABER MERKEZİ5 Haziran 2025 Perşembe 07:42 - Güncelleme:
Mansur Yavaş yine kendiyle çelişti! ABB'de bayram öncesi işçi kıyımı
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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim döneminde sıkça dile getirdiği "Ekmekle oynayan namussuzdur" sözü, bugün işten çıkarılan yüzlerce PORTAŞ işçisinin eline ulaşan fesih bildirimiyle çelişti. Seçim öncesi 'istihdam' vaadiyle işe alınan 750 işçi, seçimlerin ardından çıkarıldı.

Ayrıca normalde ayın 7'sinde yatırılan maaşların 10 gün geciktirilerek 17'sinde yatırıldığı öğrenildi.

Tam Kurban Bayramı öncesinde yapılan işten çıkarma işçilere bayramı zehir etti.

PORTAŞ A.Ş. bünyesinde çalışan işçilere gönderilen fesih yazısında, iş akdinin sona erdirilmesine gerekçe olarak şirketin içinde bulunduğu ekonomik daralma, iş gücü planlaması ve iş yükündeki azalma gösterildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Yavaş'ın seçimlerden önce söylediği 'Ekmekle oynayan namussuzdur' sözlerine atıfta bulunarak Yavaş yönetiminin bayram öncesi yaptığı işçi kıyımına tepki gösterdi.

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