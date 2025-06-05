CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim döneminde sıkça dile getirdiği "Ekmekle oynayan namussuzdur" sözü, bugün işten çıkarılan yüzlerce PORTAŞ işçisinin eline ulaşan fesih bildirimiyle çelişti. Seçim öncesi 'istihdam' vaadiyle işe alınan 750 işçi, seçimlerin ardından çıkarıldı.

Ayrıca normalde ayın 7'sinde yatırılan maaşların 10 gün geciktirilerek 17'sinde yatırıldığı öğrenildi.

Tam Kurban Bayramı öncesinde yapılan işten çıkarma işçilere bayramı zehir etti.

PORTAŞ A.Ş. bünyesinde çalışan işçilere gönderilen fesih yazısında, iş akdinin sona erdirilmesine gerekçe olarak şirketin içinde bulunduğu ekonomik daralma, iş gücü planlaması ve iş yükündeki azalma gösterildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Yavaş'ın seçimlerden önce söylediği 'Ekmekle oynayan namussuzdur' sözlerine atıfta bulunarak Yavaş yönetiminin bayram öncesi yaptığı işçi kıyımına tepki gösterdi.