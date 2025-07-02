Ankara'da ulaşım sorunları derinleşirken, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın vaatlerini yerine getirememesi tepkilere yol açıyor. Seçim döneminde 58 kilometrelik metro hattı sözü veren Yavaş'ın, 6 yılı aşkın süredir somut bir metro projesini tamamlayamaması eleştirilere neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde temelini attığı Mamak-Natoyolu metrosunun ise Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2022 yılında onaylandığı ortaya çıktı. Bu durum, belediye başkanının projeleri hayata geçirmedeki performansını yeniden sorgulattı. Sabah'ın haberine göre, Geçtiğimiz günlerde temeli atılan Mamak-Natoyolu metrosuyla ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Yavaş'ın temel atma töreni yaptığı Mamak metrosunun Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2022 yılında onaylandığı anlaşıldı.

Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu hattın uygulama projeleri Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Ağustos 2022'de gönderildi, Bakanlık tarafından ise 26 Ekim 2022'de onaylandı. Yani Yavaş'ın sıkça dile getirdiği "engelleniyoruz" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Ulaştırma Bakanlığı Kent İçi Raylı Sistemler Proje Dairesi Başkanlığı konu ile ilgili, "A1 (Ankara) hattının devamı olup iş kapsamında mevcut depo hattının revizyon işleri bulunmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 08.08.2022 tarih ve 563896 sayılı yazı ile uygulamayı esas kesin projeler sunulmuş olup, Genel Müdürlüğümüz tarafından 26.10.2022 tarih ve 725941 sayılı yazı ile onaylanmıştır. İşin yapımı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir" dedi.

İHALE İKİ KEZ YAPILDI, SÜREÇTEKİ BELİRSİZLİKLER KAFA KARIŞTIRDI

Söz konusu metro hattının yapımına ilişkin ilk ihale 15 Ocak 2024'te gerçekleştirilmişti. Ancak Mansur Yavaş, "yüksek teklif" gerekçesiyle bu ihaleyi iptal etti. Kamuoyuna şeffaflık vaadinde bulunan Yavaş yönetimi, bu iptalin ardından revize edilen şartnameyle 22 Kasım 2024'te ikinci kez ihaleye çıktı.

İkinci ihalede, önceki ihalede teklif sunan firmalardan biri olan Gülermak kazanan oldu. Yavaş, bu süreçte "187 milyon Euro daha düşük teklif aldık" diyerek bir başarı hikâyesi yaratmaya çalıştı. Ancak kamuoyunda bu açıklamalar birçok soruyu da beraberinde getirdi:

* Revize edilen şartnamede hangi kalemler çıkarıldı?

* Gülermak firması ilk ihalede neden 3. sıradaydı da ikinci ihalede kazandı?

* Gerçekten lastik tekerlekli aktarma merkezi ve tren atölyesi iptal mi edildi?

Şeffaflık sözü veren Yavaş'ın bu soruları yanıtsız bırakması tepkilere yol açtı.

58 KİLOMETRE METRO SÖZÜ RAFTA KALDI: 6 YILDA BİR KAZMA DAHİ VURULMADI

Mansur Yavaş, 2019 yerel seçimlerinde başkent Ankara'ya toplam 58 kilometre metro hattı yapma sözü vermişti. Ancak bu vaatlerin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen bir metre ray dahi döşenmedi. Üstelik seçim öncesi vaatlerin yayınlandığı internet sitesi, seçim sonrası erişime kapatıldı; içerikler kaldırıldıktan sonra yeniden açıldı. Yavaş'ın metro projeleri konusunda "çalıştırmıyorlar" söylemiyle merkezi hükümeti suçlamasına karşın, ABB Meclisi'nde gündeme getirilen maddelerin %99,8'inin kabul edildiği gerçeği bu söylemleri boşa çıkarıyor.

Yavaş'ın seçim öncesi vaat ettiği 6 yeni metro hattının hiçbirinde inşaat süreci başlamadı. Hatta bazı hatların ön projeleri bile yıllar sonra tamamlanabildi. Örneğin; M5 Kızılay-Dikmen hattının ön projesi 2024 yılında tamamlanırken, M6 Çayyolu-Sincan birleşim hattı için ihale Yavaş'ın görev süresinin son 3 ayında yapılabildi. Böylece birçok proje seçim malzemesi haline getirildi ancak somut bir ilerleme sağlanamadı.

BAŞKENTİN ULAŞIM ÇİLESİ SÜRÜYOR

Göreve geldiği günden bu yana ulaşım alanında sınıfta kalan Mansur Yavaş, verdiği metro vaatlerini gerçekleştiremediği gibi, mevcut altyapının dahi bakımını yapamaz hale geldi. Sürekli olarak merkezi hükümeti suçlayan Yavaş'ın söylemleri belgelerle çürütülürken, Ankaralılar her geçen gün ağırlaşan trafik ve yetersiz toplu taşımayla baş başa bırakılıyor.

Ankara'daki mevcut metro hatlarında ise bakımsızlık dikkat çekiyor. Vatandaşlar, yürüyen merdivenlerin aylarca çalışmamasından, istasyon tavanlarından sızan sulara kadar birçok sorunla boğuşuyor. Kimi duraklara su kovaları yerleştirilirken, kiosk cihazlarının bozuk olması ve peronların bakımsızlığı büyükşehir yönetiminin ilgisizliğini gözler önüne seriyor.

YAVAŞ "ENGELLENİYORUZ" DİYOR, BAKANLIK YATIRIMLARI SÜRDÜRÜYOR

Yavaş bir yandan merkezi hükümeti engellemekle suçlarken, Ulaştırma Bakanlığı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 2023 yılında AKM-Gar-Kızılay metro hattı hizmete açıldı. Yeni hat sayesinde Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız ulaşım sağlandı ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu hizmete girdi. Bu süreçte ABB'nin yeni bir hattı tamamlayamadığı ise resmi kayıtlarda net biçimde yer alıyor.

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