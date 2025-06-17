İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2025 Salı / 21 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,4028
  • EURO
    45,7216
  • ALTIN
    4297.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Mansur Yavaş'tan hizmet oyunu! Kendi kaldırdığı sistemi ''müjde'' diye duyurdu
Ekonomi

Mansur Yavaş'tan hizmet oyunu! Kendi kaldırdığı sistemi ''müjde'' diye duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2022'de 'Ücretsiz aktarma eşitlik için kaldırıldı' diyerek son verdiği aktarma uygulamasını yeniden başlatacağını duyurdu.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2025 Salı 08:18 - Güncelleme:
Mansur Yavaş'tan hizmet oyunu! Kendi kaldırdığı sistemi ''müjde'' diye duyurdu
ABONE OL

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 1 Temmuz itibarıyla başlatılacağını duyurduğu "ücretsiz ilk aktarma" uygulamasının, aslında kendi yönetimi tarafından 2022 yılında kaldırıldığı ortaya çıktı.

Ancak kamuoyuna sunulan bu "yeni uygulamanın", aslında Yavaş yönetimi tarafından 5 Ocak 2022 tarihinde sona erdirildiği tespit edildi. Daha önce 82 ayrı ring hattında 75 dakika içinde yapılan ilk aktarmalarda ücret alınmazken, bu uygulama 2022 başında tamamen kaldırılmış ve yolculardan ücret alınmaya başlanmıştı. Şimdi ise aynı uygulama tekrar hayata geçirilerek "yeni hizmet" gibi duyuruldu.

AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLAMIŞTI

AK Parti döneminde, Kızılay-Çayyolu (M2), Törekent-Batıkent (M3), Şehitler-AKM (M4) metro hatları ve ANKARAY'a entegre 82 ring hattında, 2014 yılından itibaren 75 dakikalık süre içinde yapılan aktarmalar ücretsizdi.

Mansur Yavaş zamma doymuyor... Ankara'da suya yüzde 169'luk rekor artış

Mansur Yavaş satmaya doyamadı

Yavaş'a yakın başkandan "siyasi intikam"

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.