Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 1 Temmuz itibarıyla başlatılacağını duyurduğu "ücretsiz ilk aktarma" uygulamasının, aslında kendi yönetimi tarafından 2022 yılında kaldırıldığı ortaya çıktı.

Ancak kamuoyuna sunulan bu "yeni uygulamanın", aslında Yavaş yönetimi tarafından 5 Ocak 2022 tarihinde sona erdirildiği tespit edildi. Daha önce 82 ayrı ring hattında 75 dakika içinde yapılan ilk aktarmalarda ücret alınmazken, bu uygulama 2022 başında tamamen kaldırılmış ve yolculardan ücret alınmaya başlanmıştı. Şimdi ise aynı uygulama tekrar hayata geçirilerek "yeni hizmet" gibi duyuruldu.

AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLAMIŞTI

AK Parti döneminde, Kızılay-Çayyolu (M2), Törekent-Batıkent (M3), Şehitler-AKM (M4) metro hatları ve ANKARAY'a entegre 82 ring hattında, 2014 yılından itibaren 75 dakikalık süre içinde yapılan aktarmalar ücretsizdi.

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