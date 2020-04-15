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Ekonomi

Mark Yusko: Doları tuvalet kağıdına çevirdik, devrilme noktasındayız

Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs pandemisinin neden olduğu ekonomik durgunluklar ilgili tedbirler alınıyor. Ekonomide gelinen durum hakkında konuşan ABD'li yatırımcı Mark W. Yusko, 'Devrilme noktasındayız. Doları tuvalet kağıdına çevirdik.' dedi.

star.com.tr15 Nisan 2020 Çarşamba 09:55 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 09:55
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Tüm dünyayı etkisi altısına alan yeni tip koronavirüs (Corona virus / Covid-19) pandemisi, sosyal yaşamın yanı sıra ticari yaşam ve ekonomik faaliyetleri de tamamen durma noktasına getirdi.

Dünya çapındaki merkez bankaları ve maliye politikası yetkilileri, Covid-19 salgını en az hasarla atlatmak ve küresel ekonomiyi desteklemek için büyük teşvik önlemleri başlattı.

Rusian Today kanalına konuşan Morgan Creek Sermaye Şirketi'nden yatırımcı Mark Yusko, neredeyse tüm alanlarda endüstrilerin kapanmasıyla dünya ekonomilerini ne beklediğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Yusko'ya göre bugün asıl mesele şudur ki gerçek tehdit virüs değil. Çünkü dünyada Covid-19'dan daha kötü olan birçok virüs tehdidi var. Ancak dünya çapında görülmemiş mali ve parasal tepkiler büyük bir krize neden olacak.

Bu büyük durgunluğu bir 'Büyük Buhran'a çevirme eşiğinde olduklarını söyleyen Yusko, 'Devrilme noktasındayız… Şimdi doları tuvalet kağıdına çevirdik. Temelde ne kadar para bastığımızın önemi olmadığı söylemiştik.' dedi.

star.com.tr

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