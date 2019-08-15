Marka başvurusu 61 bini aştı

AR-GE’YE İLGİ ARTTI

Benzer bir tablonun tescil sayılarında da görüldüğüne dikkati çeken Varank, ocak-haziran döneminde bin 152 patent, 307 faydalı model tescilinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Varank, başvuru sayılarındaki gelişimde Ar-Ge’ye yatırım yapan kuruluşların önemine değinerek, şunları kaydetti: “Önceki yıllarda büyük sanayi kuruluşlarının ağırlıkta olduğu yerli patent başvuru sayıları, bu yılın ilk 6 ayında özellikle KOBİ’lerin ve üniversitelerin de katkısıyla daha geniş bir tabana yayıldı. Geçtiğimiz yıllarda ilk 10’da yer alan firmaların başvuru sayılarında bir miktar düşüş olmasına karşın toplam başvuru sayısı korundu. Bu durum, daha fazla firmamızın yenilik yapma eğiliminde olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli.”

YÜZDE 87’Sİ YERLİ

Sınai mülkiyet başvuruları açısından değerlendirildiğinde de ocak-haziran döneminde, 53 bin 645’i yerli olmak üzere, toplam 61 bin 278 marka başvurusu yapıldığını anlatan Varank, yerli marka başvuru oranının yüzde 87.5 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Bakan Varank, İstanbul’un 25 bin 248 başvuruyla ilk sırada yer aldığını belirterek, bu dönemde 21 bin 559 tasarım, 35 coğrafi işaret başvurusu yapıldığını sözlerine ekledi.