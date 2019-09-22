Markalı konutta düşük faiz hareketi

Merkez Bankası’nın iki kez ardı ardına politika faizini düşürmesi ve kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını 0.99’a, özel bankaların da 1.15’e çekmesinin ardından son 1 yıldır kampanyalardan ve lansmandan uzak duran inşaat firmaları yeniden harekete geçti. Dövizdeki dalgalanma ve kredi faizlerindeki artış nedeniyle stoklarını satmakta zorlanan bu nedenle de yabancı yatırımcı ile gurbetçilere yönelen firmalar, kendilerini ayakta tutan yerli yatırımcı talebini son gelişmelerle beraber canlandırmak üzere yeni kampanyalara imza atmaya başladı. Nef Çekmeköy, Ortayaka, Bahçelievler ve Kandilli projelerinde 366 bin TL’den başlayan fiyatın yanında 0.79 özel kredi faizi avantajı sunmaya başladı. Şirket aynı zamanda eski evini getirene de yeni evde indirim kampanyasını da devreye aldı.

KİŞİYE ÖZEL ÖDEME

Tahincioğlu da Küçükyalı projesinde yüzde 10 peşin, 60 aya da sıfır vade seçeneği sunan kampanyasını başlattı. Öte yandan şirket İstinye, Ayyıldız ve Bomonti’deki projeleri için de kişiye özel kampanya seçeneklerini de oluşturdu. Sur Yapı Şehir Konakları’nda yüzde 15 indirim, 180 aya 0.69 vade ve peşinatı 5 yılda ödeme seçeneklerini tüketiciye sunuyor. Şirket ayrıca Sur Yapı Antalya’da 1+1 evleri ayda 1.200 TL’den satışa çıkarırken, İstanbul’da tüketiciye sunduğu vade ve faiz seçeneklerini yine uygulamaya alıyor.

SIFIR FAİZ İMKANI

Sinpaş ise 3+1 dairelerin 674 bin TL’den başladığı Sinpaş Country Sancaktepe projesinde 0.99 faiz oranı ile 180 aya varan vade seçenekleri sunuyor. Teknik Yapı da Kadıköy ve Kartal’daki konut projeleri için kampanyalara imza attı. Yüzde 30 indirim ve yüzde 20 peşinat alınan kampanyada ara ödeme bulunmazken evler için 180 aya varan vadeler oluşturuluyor. Fikirtepe’deki Elite Concept’te ise yüzde 11 indirim ve iki kişilik tatil hediyesine ek 36 ay sıfır faiz fırsatı ve kişiye özel ödeme planı da sunuluyor. Avrupa Konutları Yamaner projesinde de kişiye özel ödeme seçenekleri ile 36 aya kadar yüzde sıfır vade imkanı tanınıyor.