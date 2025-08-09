İSTANBUL 31°C / 23°C
Ekonomi

Market Fiyatı uygulaması artık telefonlarda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, 'Farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan Market Fiyatı uygulamamız artık Google Play ve App Store'da' dedi.

IHA9 Ağustos 2025 Cumartesi 12:46
Market Fiyatı uygulaması artık telefonlarda
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Market Fiyatı' isimli yeni mobil uygulamayla vatandaşların konumlarına en yakın marketlerin fiyatlarını görebileceğini ve telefonlarının kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan Market Fiyatı uygulamamız artık Google Play ve App Store'da. Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz."

