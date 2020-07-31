Marketler bayramda açık olacak mı? Migros, Carrefoursa, ŞOK, A101, BİM marketler kaça kadar açık?

31 Temmuz 2020 Cuma 13:12 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 13:12

Marketler bayramda açık olacak mı? sorusunun yanıtı bugün sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. Kurban Bayramı için ihtiyaçlar doğrultusunda marketlerin Kurban bayramı çalışma saatleri merak ediliyor. Kurban Bayramı heyecanının yaşandığı bu özel günde akraba ziyaretleri yapılacak. Evlerinde eksikleri olanlar eksiklerini gidermek için alışveriş yapacaklar. Peki Marketler bayramda açık olacak mı? Migros, Carrefoursa, ŞOK, A101, BİM marketlerin bayram çalışma saatlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MARKETLER BAYRAMDA AÇIK MI?

Kurban Bayramı’nda BİM açık mı şeklindeki sorular için bu sene 31 Temmuz 2020 günü Bayramın 1. günü BİM’in kapalı olduğunu belirtiyoruz. Çünkü BİM marketleri Bayramın 1. ve 2. günü çalışmıyor. Her yıl olan bu gelenek bu yıl da sürdürülecek. Şok Marketler grubu Kurban bayramının ilk günü öğlen 12.00 saatlerinde açılacak ve akşam 20.00 saatlerinde kapanacaktır. A101 marketleri Kurban Bayramı'nda açık olacak ve saat sabah 09 itibariyle halka hizmet verecek.

A101 marketleri Kurban Bayramı'nda açık olacak ve saat sabah 09.00 itibariyle halka hizmet verecek.

A101 KURBAN BAYRAMI ÇALIŞMA SAATLERİ

İndirimleri ile vatandaşın yüzünü güldürerek tekstilden, teknolojiye, gıdadan ev ürünlerine kadar birçok alanda indirimli ürünlerle müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren A101 mağazaları Kurban Özel indirimleri ile özel bir katalog yayınladı. A101'in bayramda saat 09:00'da açılacağı belirtildi.

ŞOK BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

Şok Marketler grubu Kurban bayramının ilk günü öğlen 12.00 saatlerinde açılacak ve akşam 20.00 saatlerinde kapanacaktır. Bayramın geriye kalan günlerinde normal çalışma saatlerinde açılıp kapanacaktır. Bu saatler ise sabah 09:00-21:00 olarak belirtiliyor.

A101 BAYRAMDA ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 marketleri Kurban Bayramı'nda açık olacak ve saat sabah 09 itibariyle halka hizmet verecek.

MİGROS KURBAN BAYRAMI ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros Kurban Bayramının birinci günü 13.30’dan itibaren hizmet verecek.

CARREFOURSA KURBAN BAYRAMI ÇALIŞMA SAATLERİ

Carrefoursa market 31 Temmuz Cuma günü saat 10:00'de açılacak 21:00'de kapanacak. Carrefoursa 1-2 ve 3 Ağustosta normal çalışma saatlerinde açık olacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2020 Kurban Bayramı tatili arife günüyle birlikte toplamda 4,5 gün olacak. Tatil olacak günler ise şöyle:

30 Temmuz 2020 Perşembe Arife Günü: Öğleden sonra yarım gün

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı ilk günü: tam gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı ikinci günü: tam gün

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı üçüncü günü: tam gün

3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı dördüncü günü: tam gün