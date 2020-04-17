Marketler bugün saat kaçta kapanıyor? Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101 marketler kaçta kapanıyor?

17 Nisan 2020 Cuma 12:43 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 12:43

Sokağa çıkma yasağına saatler kala 'Marketler bugün kaça kadar açık? Marketler saat kaçta kapanıyor?' soruları araştırılmaya başlandı. Peki sokağa çıkma yasağı öncesi A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefoursa marketler saat kaça kadar açık olacak? İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler ile ilgili sorular yanıt buldu. Bakanlık tarafından yayınlanan ek genelgede yasak kapsamı dışında tutulan iş yerlerini de açıkladı. İşte marketlerin kapanış saatleri...

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere marketlerin açılış ve kapanış saatleri eklendi. Peki; BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Hafta sonlarının sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile beraber vatandaşlar hafta içi temel ihtiyaçlarını almak amacıyla yine bu süreçte tedbir amaçlı olarak marketler akşam saat 9 itibariyle kapanacak.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.

BİM ve bazı marketlerde ise valilik kararıyla kapanış saati 20.00'a çekildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 24.00 itibariyle başlıyor. Yasak 19 Nisan Pazar günü saat 24.00’e kadar sürecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI?

Fırınların açık olup olmayacağı ile ilgili açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelgede, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı iş yerlerinin açık olacağı belirtildi.

Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli araçlar ve çalışanlar, sokağa çıkma yasağının dışında tutuldu.

İçişleri BakanlığI tarafından yapılan açıklamada, "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacaktır." denildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Fırınlar genelgeye göre sokağa çıkma yasağı sırasında açık olacaklar. Ancak hemen belirtelim ki market, bakkal v Tekel bayileri sokağa çıkma yasağı süresince kapalı olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

1) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

2) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

3) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

4) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

5) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

6) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

7) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri