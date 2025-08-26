İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2025 Salı / 3 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0281
  • EURO
    47,8064
  • ALTIN
    4449.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Marketlerde fahiş fiyat alarmı: Bakanlık ekipleri sahada
Ekonomi

Marketlerde fahiş fiyat alarmı: Bakanlık ekipleri sahada

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'da ‘fahiş fiyat'ı önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Öte yandan 2025 yılının başından bu zamana kadar 44 bin 994 işletme ve şube ile 395 bin 180 ürünün denetlendiği bildirildi.

IHA26 Ağustos 2025 Salı 12:52 - Güncelleme:
Marketlerde fahiş fiyat alarmı: Bakanlık ekipleri sahada
ABONE OL

Kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarında fahiş artışlara gidilmesi veya bunlara ulaşımın engellenmesi suretiyle Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 81 ilde denetlemeler yapılıyor.

Bu kapsamda Ankara'da bir markette denetleme yapan ekipler, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat, etiket ve ürün güvenliğine dair incelemelerde bulundu.

Denetimde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı tarafından 2025 yılının başından bu zamana kadar 44 bin 994 işletme ve şube ile 395 bin 180 ürünün denetlendiği bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Şanlıurfa'da dehşet anı kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.