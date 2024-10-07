Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada marketlerde haksız fiyat artışına geçit verilmeyeceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın beslenme, sağlıklı yaşama, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde olası fahiş fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı azami şekilde denetimler yapılmaktadır.

Fahiş fiyat artışı ile mücadele kapsamında 81 ilimizde günlük rutin denetimler yapılmaktadır. Yapılan denetimler sonucunda fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca titizlikle değerlendirilmekte, ve çeşitli kriterler baz alınarak 100.000 TL — 1.000.000 TL arasında değişen tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, iç ticaret birimlerince 2023 yılında 170.207 işletme denetlendi. 48.628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1,5 milyar lira (1 milyar 498 milyon TL) idari para cezası uygulanmıştı. Rekabet Kurulu da 2023 yılında soruşturma yaptığı 166 firmaya toplam 2,7 milyar lira idari para cezası kesmişti. Bu yıl ise ilk 9 ayda yapılan denetimler sonucunda, Ticaret Bakanlığı, iç ticaret birimleri 340.485 işletmeyi denetlemiştir. Bunlardan 153.063 işletmeye 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Benzer şekilde, Rekabet Kurulu da 2024 yılının ilk 9 ayında 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira idari para cezası uygulamış bulunmaktadır.

Diğer taraftan, son dönemde özellikle marketlerde yapılan fiyatlandırmalarla ilgili kamuoyuna da yansıyan şikâyetler doğrultusunda yapılan denetimler sıklaştırılmıştır. Halkımızın en temel ihtiyaçlarını karşıladığı bu noktalarda haksız fiyat artışlarının yaşandığına dair tespitler üzerine, Ticaret Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırarak, bu durumun önüne geçmek adına gerekli adımları atmaktadır.

Ticaret Bakanlığı, piyasadaki fiyat dengesini korumak ve vatandaşlarımızın mağdur olmasını engellemek amacıyla, temel tüketim ürünlerinde yapılan her türlü fiyat artışını titizlikle incelemektedir. Bu kapsamda, Ticaret İl Müdürlükleri denetim ekiplerince özellikle halkın vazgeçilmez ihtiyaçlarının satıldığı marketlerde kontrollerini daha da artırmış bulunmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak, hem vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak, hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini sağlamak için mücadele kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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