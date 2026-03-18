Marketlere göz açtırılmıyor! 8 bin ürün için 31 milyon ceza

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 30 ilçede 38 ekipten oluşan 90 personelle Ramazan Bayramı öncesi fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla inceleme yaptı.

Ekipler, gerçekleştirdiği denetimlerde temel tüketim malzemelerinin yanı sıra çikolata ve bayram şekerlerinde haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi için ürünlerin alış-satışı arasındaki rakamların tespitine yönelik tutanak tuttu.

- "FİRMALARIN 3 AYLIK ALIM SATIM FATURALARINI TALEP EDİYORUZ"

İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, denetimlere ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların temel tüketim ihtiyaçları ve gıda ürünlerine yönelik denetimleri artırarak devam ettirdiklerini söyledi.

Toptancılar, sebze-meyve ve kuru gıda halleri, kasaplar, fırınlar ve market gibi perakendeye ürün satan tüm işletmelere yönelik denetimlerin sürdürüldüğünü aktaran Menteşe, "Bu denetimlerdeki temel ölçümüz fiyat etiketlerinin olup olmadığını, varsa bunların yönetmeliğe uygun olup olmadığını denetliyoruz. Fiyat etiketlerinde fiyat değişim tarihi var mı yok mu, bu bizim için çok önemli. Yeni bir tarihse bunu sorguluyoruz. Bu fiyatı değiştirmekteki amacınız nedir? Maliyetlerde nasıl bir değişim oldu da değişiklik oldu diye bakıyoruz." diye konuştu.

Menteşe, kontrollerde firmaların 3 aylık alım satım faturalarını talep ettiklerini kaydederek, inceleme neticesinde de ifade edilemeyen haksız fiyat artışı varsa bunları tutanaklarla beraber Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderdiklerini, fiyat etiketlerindeki her bir aykırılık için ise işlem başına 3 bin 973 lira idari işlem uyguladıklarını belirtti.

- "1856 MARKETTE 695 BİN 199 ÜRÜN DENETLEDİK"

İsmail Menteşe, haksız fiyat tespitlerinde minimum 180 bin 617 lira, daha öncesi varsa veya mükerrerliği, geniş ağı varsa 1 milyon 806 bin 170 liraya kadar idari işlem yapıldığını aktardı.

Menteşe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazanın 1'inden bugüne kadar 1856 markette 695 bin 199 ürün denetledik. Bu incelemelerimizde fiyat etiketleri açısından 8 bin 50 aykırılık tespit ettik. Bunlara da yaklaşık 31 milyon 982 bin 650 lira idari işlem uyguladık. Restoran, lokanta ve kafelere yönelik 1846 işletmemize 175 bin 633 menü (ürün) denetimi gerçekleştirdik. Burada da 669 üründe yönetmeliklere uygun olmayan durum tespit ettik ve işletmelere 2 milyon 657 bin 937 liralık idari işlem tesis ettik."

Ramazan ayının başından bu yana tekstil, elektronik eşya, kırtasiye, kasap, fırın gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren 694 işletmeyi denetlediklerini anlatan Menteşe, söz konusu işletmelerde 43 bin 680 ürünün denetlendiğini ve 619 üründe aykırılık tespit edildiğini söyledi.

Menteşe, haksız fiyat uygulamalarına yönelik de 256 işletmedeki 1220 ürünle ilgili makul gelmeyen fiyat artışları tespit ettiklerini belirterek, "Bunları da Bakanlığımıza gönderdik. 1220 ürünün yüzde 50'sine en dipten cezai işlem tesis edilmesi durumunda yaklaşık 110 milyon lira civarında idari işlem uygulanacak." diye konuştu.

İsmail Menteşe, sebze-meyve hallerinde künye denetimleri yaptıklarını, ramazan denetimleri kapsamında 20 iş gününde 916 bin 670 ürün denetlendiğini, 9 bin 241 aykırılık tespiti sonucunda ise toplam 47 milyon 558 bin 596 liralık idari işlem uygulandığını söyledi.