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Ekonomi

Marmara'da petrol hamlesi

Marmara Denizi'nde petrol aranacak. TPAO, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale paftalarında petrol aramak üzere 3 ruhsat aldı.

22 Mart 2024 Cuma 09:08 - Güncelleme:
Marmara'da petrol hamlesi
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Türkiye'nin kara ve denizlerde petrol, doğal gaz arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Marmara Denizi'nde Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında petrol aramak için ruhsat aldı. Alınan 3 ruhsatla 8 yıl süreyle 95 bin 55 hektar alanda petrol araması yapılacak.

Tekirdağ ve Çanakkale açıklarında 27 bin 688 hektar alanda AR/TPO/D/G18-d2, d3, d4 paftalarında, Tekirdağ, Balıkesir açıklarında 54 bin 238 hektarda AR/TPO/D/G18-c paftalarında petrol araması yapılacak.

  • Marmara Denizi
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