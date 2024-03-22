Marmara'da petrol hamlesi

Türkiye'nin kara ve denizlerde petrol, doğal gaz arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Marmara Denizi'nde Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında petrol aramak için ruhsat aldı. Alınan 3 ruhsatla 8 yıl süreyle 95 bin 55 hektar alanda petrol araması yapılacak.

Tekirdağ ve Çanakkale açıklarında 27 bin 688 hektar alanda AR/TPO/D/G18-d2, d3, d4 paftalarında, Tekirdağ, Balıkesir açıklarında 54 bin 238 hektarda AR/TPO/D/G18-c paftalarında petrol araması yapılacak.